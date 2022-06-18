Врачи — воины, которые борются со смертью. Рассказываем, как работают медики на фронте

Сейчас врачи стали ангелами-спасателями для украинцев. Они спасают тысячи жизней в тылу и на фронте. Александр сейчас — военный медик, а раньше 28 лет работал врачом скорой помощи. Теперь он спасает жизни наших бойцов и показывает, чем владеет.

Медик демонстрирует свой рюкзак, укомплектованный всем необходимым, чтобы спасти жизнь. В нем находятся перевязки, обезболивающие, шины, капельницы, физрастворы и т.д. Далее показывает запасной комплект мягких носилок.

— Врач — это тот самый военный, только в жизни. Он ведь не знает, куда он едет, кто к нему обратится… Это — неизвестность. Я рассказываю о вызовах скорой помощи, — говорит медик.

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Мужчина раньше работал на скорой, поэтому знает, что за каждым вызовом стоит своя история. Могут вызвать из-за высокого давления, но у этого давления может быть много неизвестных причин.

Мужчина рассказывает, что работа на фронте отличается, ведь здесь постоянно кровавые раны и травмы.

Если есть травма, то самое сложное — вовремя довезти (раненого — ред.), — говорит мужчина.

Также Александр сообщил, что новым медикам, которые приходят помогать, проводятся инструктажи. Затем медик показал свою аптечку, которая по размеру напоминает чемодан.

По словам военного медика, перед тем как лечить бойца, нужно с ним пообщаться. Узнать, что болит и почему, лечился ли чем-то раньше. Потому что, уверяет Александр, каждый человек индивидуальный, и не всем может подходить одно и то же лекарство.

Ранее мы рассказывали историю военного медика Киры Нечай, которая помогала людям на площади, а теперь военным на фронте.

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