Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців

З обпеченими тілами, але незламним духом! Щоденно дніпровські медики рятують і буквально витягають із того світу наших захисників.

Опікове відділення лише цієї лікарні завантажене на 70%. У порівнянні із 2014 роком, ця війна частково змінила профіль роботи лікарів.

Утім, попри виснаження, у них мінімальний відсоток ампутацій, десятки врятованих людей і сотні подяк.

– Ми тісно взаємодіємо з лікарями інших медзакладів, для діагностики, сучасного лікування. Це дуже важливо для поранених, бо це їх функціонал. Вони потім мають працювати, коли випишуться, — каже лікар-анестезіолог Тетяна.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що в Україні не вистачає медиків.