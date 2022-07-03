Lifestyle

Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців

Христина Венгеляускайте 03 Липня 2022, 23:00

Більше відео
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
0:03:20
Машини для героїв
Машини для наших героїв: як волонтери шукали авто для ЗСУ по всій Європі
0:12:48
Яким буде новий навчальний рік в Україні
Освітній процес під гул ракет: як адаптують школи до воєнних реалій в Україні
0:06:24
Українці поступово переходять на українську мову - дані соцопитування
Майже 80% людей в Україні стали частіше розмовляти українською! Дані соцопитування
Дивитись більше

Останні відео
0:01:00
Перехоплені розмови

Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
0:02:40
Обстріли
РФ проти українського навчання, тому цілять по школах: як окупанти знищують Харків
0:03:20
Машини для героїв
Машини для наших героїв: як волонтери шукали авто для ЗСУ по всій Європі
Павло Піковець
Зворушливе відео: звільнений з полону прикордонник з Азовсталі нарешті зміг обійняти свою дружину
0:02:50
Ситуація в Донецькій області 03.07.2022
Величезні вирви на вулицях та щоденні артобстріли: як росіяни знущаються над прифронтовим селом на Донеччині
0:07:10
Слов'янськ
Наймасштабній обстріл Слов’янська! Що відомо про ситуацію у місті
0:11:42
Статус ВПО
В Україні спростили порядок отримання статусу ВПО: Ірина Верещук про нововведення
0:02:41
Ситуація в Запорізькій області 03.07.2022
Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля — що відбувається у Запорізькій області
Більше відео
Перехоплені розмови
Читати далі
Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
Дідоренка
Читати далі
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь