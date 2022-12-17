Куклы для армии: как черниговский священник волонтерит на пользу ВСУ

Война не знает профессий — когда беда стучится в твой дом, то на помощь может прийти кто-угодно. Наш следующий герой — священнослужитель. Он собственноручно шьет игрушки, чтобы помочь нашим защитникам на фронте.

Настоятель храма православной церкви Украины Игорь Ярославский с сыном, тоже священником, с 2014 года собирают на передовую самое необходимое: от продовольствия до внедорожников. В настоящее время утепляют армейцев, поэтому священник и научился новому ремеслу. Игрушки отдает за пожертвования, а за них покупает необходимое для военных.

В своих молитвах он просит мира и победы Украины над российскими захватчиками. А у иконы Божией Матери — молится за успех своего нового дела: в интернет-сети увидел чулочную технику шитья кукол и попытался сделать их. В ход пошли подручные материалы, синтепон, чулки.

Сейчас также смотрят

Первый блин был комом, признается священник, сначала куклы не выходили. Но благодаря молитвам и терпению — все удалось.

Игрушка, в которую вложена с молитвой душа, она согревает тоже душу другого человека, — признается Игорь Ярославский.

Работает священник дома, потому что в церкви шить нельзя. Готовых персонажей продает прихожанам за пожертвования.

— Когда люди берут эту игрушку, то жертвуют там, где написано ВСУ — сколько они могут. Копейка эта падает в копилку для наших воинов — и мы помогаем: покупаем одежду.

Шьет игрушки Игорь Ярославский на протяжении нескольких месяцев. За это время успел создать полсотни чулочных персонажей, ни один из них не повторяется.

Этот храм помогает нашим защитникам с первых дней войны еще с 2014 года. До сих пор здесь собирают продукты, вещи, рации и плитоноски. Игорь с сыном Ярославом, который тоже служит в храме, сами возят бойцам на передовую помощь.

В частности, в этом году приобрели и передали два автомобиля для защитников. В настоящее время утепляют бойцов.

Помогают нашим военным и волонтеры. Но самая тяжелая ситуация с обеспечением военных женщин на фронте: чего не хватает и кто обеспечивает — читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями.