Ляльки для армії: як чернігівський священник волонтерить на користь ЗСУ

Війна не знає професій — бо коли біда стукає до твого дому, то на допомогу може прийти будь-хто. Наш наступний герой — священнослужитель. Він власноруч шиє іграшки, щоб допомогти нашим захисникам на фронті.

Настоятель храму православної церкви України Ігор Ярославський із сином, теж священником, з 2014-го року збирають на передову найнеобхідніше: від харчів до позашляховиків. Нині ж утеплюють армійців, тому священник і навчився нового ремесла. Іграшки віддає за пожертви, а за них купує необхідне для військових.

У своїх молитвах він просить миру та перемоги України над російським загарбником. А біля ікони Божої Матері — молиться за успіх своєї нової справи: в інтернет-мережі побачив панчішну техніку шиття ляльок і спробував їх робити. В хід пішли підручні матеріали, синтепон, панчохи.

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Перший млинець був нанівець, зізнається священник, спочатку ляльки не виходили. Та завдяки молитвам і терпінню — все вдалося.

Іграшка, в яку вкладено з молитвою душу, вона зігріває теж душу іншої людини, — зізнається Ігор Ярославський.

Працює священник вдома, бо в церкві шити не можна. Готових персонажів продає парафіянам за пожертви.

— Коли люди беруть цю іграшку, то жертвують он там, де написано ЗСУ — скільки вони можуть. Копійка ця падає у скарбничку для наших воїнів — і ми допомагаємо: купуємо одяг.

Шиє іграшки Ігор Ярославський впродовж кількох місяців. За цей час встиг створити півсотні панчішних персонажів, жоден із них не повторюється.

Цей храм допомагає нашим захисникам з перших днів війни ще з 2014-го. І досі тут збирають харчі, речі, рації та плитоноски. Пан Ігор із сином Ярославом, який теж служить у храмі, самі возять бійцям на передову допомогу.

Зокрема, цьогоріч придбали й передали два автомобілі для захисників. Нині утеплюють бійців.

Допомагають нашим військовим і волонтери. Та найважча ситуація із забезпеченням жінок-військових на фронті: чого бракує та хто забезпечує — читай у нашому матеріалі.

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