І одягом, і ліками, і гігієнічними засобами — як волонтерки підтримують українських захисниць на передовій

У різних військових структурах нині служить понад 50 тисяч українських жінок. З них 6000 або на передовій, або поруч.

Одягнути військовослужбовиць, а ще надати всі необхідні ліки, косметичні та гігієнічні засоби — таке завдання поставила перед собою організація Землячки.

Волонтерки також підбирають плитоноски, у яких воячкам на фронті зручно. Дивись, як жінки в тилу допомагають захисницям на передовій.

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Підтримка українських захисниць

— Наша армія не була готова до того, що стільки жінок з’явиться. Тому для них потрібно більше форми маленької за розміром, потрібне взуття маленьке за розміром і зрозуміло, що такі моменти зараз закривають волонтери.

І це нормально, тому що ми працюємо як велика єдина команда, — пояснює авторка проекту Ксенія Драганюк.

Землячки навіть запустили пошив форми для жінок, враховуючи всі потреби. Шили й зимові моделі. Драганюк розповідає, сестра її чоловіка пішла в ТрО. Від неї першої й дізналась, що дівчатам багато чого не вистачає.

Далі розпитували в інших військовослужбовиць. Так і з’ясували, що жінкам бракує засобів особистої гігієни, білизни та ліків.

Щось дівчата забирають особисто, щось — відправляють посилками. У кожну кладуть особливу дрібничку — солодощі чи дитячі малюнки. За час свого існування фонд уже допоміг кільком сотням жінок. У планах лише збільшити їхню кількість.

Українська молодь — рушійна сила. Вона знає, заради чого веде боротьбу, та руйнує всі стереотипи, зокрема й гендерні.

Крім захисту України, вона також бореться за жіночі права у ЗСУ — це історія військової про ставлення до жінок в армії.

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