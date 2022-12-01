Розповіді

Боротися не тільки з ворогом, а й із системою — військова про ставлення до жінок в армії та намагання щось змінити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 08:00
Історія військової про ставлення до жінок в армії

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