Бороться не только с врагом, но и с системой — военная об отношении к женщинам в армии и попытках что-то изменить

Украинская молодежь — движущая сила. Она знает, ради чего борется. С начала полномасштабного вторжения тысячи студентов присоединились к рядам ВСУ и ТрО. Одной из них стала Лиза.

Она училась на третьем курсе психологии во Львове, но взяла академотпуск, чтобы воевать на фронте. Ее историю рассказали на портале platfor.ma.

До 24 февраля девушка жила с молодым человеком во Львове, волонтерила и принимала участие в мирных акциях. Сейчас она находится в Харьковской области. Кроме борьбы за Украину, также борется за женские права.

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Как попала в армию

Девушка признается: она давно хотела пойти в армию, ей это было интересно даже теоретически. Поэтому, когда все началось, они с парнем вместе решили присоединиться к рядам ВСУ и ТрО.

— Это не было каким-то ультиматумом, мы это заранее обсуждали. К тому же надо было куда-то двигаться, потому что жизнь тогда была парализована — на работу или в университет никто не ходил, все просто думали, что делать дальше, — делится девушка.

Они с парнем служат вместе, но в разных подразделениях.

— Он прогрессивный, так что у нас даже не было вероятности, что он мне что-то не позволит. В отличие от моего отца, который сильно волнуется, — говорит Лиза.

Студентка начала искать информацию, как встать на военный учет, но ничего не понимала. Решила — нужно разбираться “на месте”. Но ее постоянно отправляли из одного места в другое. Так она попала в Лицей Героев Крут, где был набор в 125-ю бригаду ТрО/ВСУ.

— Я пришла, записалась, и уже на следующий день у нас были учения “на скорую руку”. А через неделю нас передали в пункт постоянной дислокации — и там уже началась полноценная служба, насколько это было возможно, — рассказывает Лиза.

Она признается: не выбрала волонтерство, ведь этого ей было недостаточно. Она давно этим занимается. Тем более, когда пришла на пункт помощи переселенцам, желающих помогать там было немало.

Я чувствовала, что хочу быть максимально физически причастной к этой победе.

Однако когда девушки и женщины спрашивают меня, что им следует знать о службе, я задаю встречный вопрос — могут ли они свои силы, которые хотели направить в военное русло, направить эффективно в сферу волонтерства в гражданской жизни?

Потому что на самом деле женщина в армии — это сложно, — отмечает она.

По ее словам, женщинам приходится бороться не только с врагом, но и с укоренившейся системой, не воспринимающей женщин в армии.

О мотивации на фронте

Девушка рассказывает, что многие военные переживают своеобразный кризис, ведь находятся в зонах, где нет активных боевых действий. Хочется идти в бой, а приходится заниматься документооборотом. Лиза признается: тоже хочет в бой.

— Наверное, это одна из мотиваций, что мы будем двигаться вперед и нам еще дадут возможность повоевать, потому что наши другие батальоны более активны в этом плане, — признается военная.

Кроме того, большую мотивацию девушке дает желание изменить ту советскую культуру, которая застыла внутри.

— Многое уже изменилось, судя по рассказам людей, служивших раньше. Но осталась куча проблем, в частности, в отношении к женщинам в армии: как они вообще продвигаются по службе, куда их распределяют, какие у них возможности, — отмечает Лиза.

Об отношении к женщинам в армии

— Если ты женщина и идешь в армию, тебе придется бороться на нескольких фронтах сразу — и это вовсе не о войне с РФ. Это о внутренней борьбе за ценности, за уважение к себе как к женщине и военной. Это требует характера, закалки, стрессоустойчивости, — рассказывает военная.

По ее словам, в ее батальоне только одна женщина работала в информационно-телекоммуникационном узле, другие же — деловоды, или медики, или повара. Они пытаются бороться и менять что-либо в системе.

— Это постоянная стигматизация и объективизация. К тебе относятся, как к сексуальному объекту, могут внезапно обнять или поцеловать. Далеко не каждый человек умеет четко отстаивать свои личные границы, — делится она.

Еще одной проблемой называет то, что женщины не воспринимают как военнослужащих или напарниц. Она подчеркивает, что женщинам трудно продвигаться по карьерной лестнице, поэтому они в деловодстве, медицине или на кухне.

— Из-за того, что женщины постоянно находятся под давлением, они вынуждены бороться за свое право, в то числе на уважение личного мнения и на личные границы.

Поэтому их часто воспринимают как истеричек, а на самом деле они просто пытаются получить то, что у мужчин уже есть, — объясняет Лиза.

Девушка рассказывает, что в армии у каждого есть своя система поведения, ведь не все хотят что-то менять. Поэтому большая часть просто покоряется.

— Борьба — это рискованный путь, подыгрывать проще, а обстоятельства постоянно напоминают об этом женщинам. Поэтому я не осуждаю их, хотя мне это не по душе и значительно усложняет мою собственную борьбу, — рассказывает военная ТРО.

Однако женщины с похожими ценностями пытаются поднимать важные вопросы, например, о феминитивах или веганских сухпайках. О последнем даже удалось создать петицию, которую успешно продвинули.

Лиза рассказывает, что ей интересна дальнейшая служба, и она хотела бы развиваться в этом направлении.

— Я чувствую, что гораздо острее встал вопрос национального сознания. Не только моего, но и моего окружения.

С 2014 года мы платили жизнями наших военных за возможность ходить по улицам мирных городов. Но беда в том, что большинство не осознавало цену спокойствия, — рассуждает она.

Для девушки сейчас особенно важен вопрос о видимости женщин. Поэтому она более активно употребляет феминитивы, отстаивает свою позицию, осознает новые смыслы.

После победы хочет вернуться к учебе и тем мечтам, которые забросила на далекое будущее. Раньше тоже над этим задумывалась, но армия словно ускорила все эти процессы.

— Буду делать то, что мне хочется, путешествовать, учить новые языки, не бояться отстаивать свои ценности еще больше. Я собираюсь быть неравнодушной. Не только мечтать, но превращать эти мечты в цели и добиваться их, — твердо говорит Лиза.

Равенство прав женщин и мужчин до сих пор остается острым вопросом. Женщины не невидимые, стоит понять это всем. Ранее мы рассказывали, как женщинам выжить в мире, где вещи создавались для мужчин.

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Фото: platfor.ma