Как женщине выжить в мире, где большинство вещей создавали для мужчин — СПЕЦПРОЕКТ

Кого ты видишь в зеркале? Ты каждый день встречаешь этого человека, знаешь о его потребностях лучше, чем кто-либо, но точно не дашь кому-то другому решать, что ему делать со своей жизнью.

Каждое утро я вижу женщину, которая смотрит на меня и спрашивает: “Что делаем сегодня?” Иногда она не хочет чего-то особенного, разве что немного отдохнуть, а иногда изменить этот мир к лучшему и сдвинуть горы гендерных стереотипов, стоявших на месте, кажется, столетиями.

Нельзя сказать, что какое-то неравенство долго просто не замечали, поскольку женщины долгое время боролись и продолжают вести бой за свои права. И вот уже столько столетий мы пытаемся сказать главное — женщины не невидимы.

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Однако долгое время статистика играла против женского пола, часто не замечая эту часть общества и решая все важные вопросы без учета ее потребностей.

Вікна с юристом, специалистом по управлению персоналом (HR) и основательницей ОО Землячки, которая занимается созданием женской военной формы, разобрали, как дефицит гендерно справедливого сбора данных влияет на жизнь, работу и благополучие женщин.

Также мы рассмотрели статистику и примеры, доказывающие, что цифры часто врут в пользу мужчин. Но вдобавок есть несколько предложений, как это изменить и улучшить конкретные сферы в нашем обществе.

Так что нам гласит статистика?

По всему миру на долю женщин приходится 75% неоплачиваемой домашней работы. Каждый день они тратят на нее от трех до шести часов, тогда как мужчины — в среднем от получаса до двух часов, — такую ​​статистику приводит борьба за права человека Кэролайн Криадо Перес в книге Невидимые женщины.

Если уж начинать разговор о гендерном равенстве в нашем мире, то следует начинать от самых маленьких социальных групп, из которых формируется все наше общество — и это семья.

Как отмечает Перес, от дисбаланса в распределении домашних обязанностей женщины страдают с раннего детства, поскольку уже примерно с пяти лет имеют гораздо больше домашних дел по обустройству быта, чем их братья.

Самое интересное, что с возрастом этот разрыв только растет. И даже в тех странах, где феминистический прогресс продвинулся значительно дальше, чем в других, разница в процентном соотношении домашних обязанностей сказывается.

Что же касается Украины, то, согласно данным Индикаторов для мониторинга гендерного равенства в Украине — 2021, в 2020 году продолжительность неоплачиваемой домашней работы отнимала у женщин вдвое больше времени, чем у мужчин.

При этом в городской местности женщины тратили на неоплачиваемую домашнюю работу 257 минут (около четырех часов) в сутки, в то время как в сельской местности этот показатель составлял 382 минуты (более шести часов).

Чем такое распределение опасно как для женщин, так и для социума? Перес отмечает, что женщины больше часов тратят на домашние дела и меньше времени на оплачиваемую работу. И вообще имеют большую нагрузку.

Как следствие, в пожилом возрасте женщины рискуют оказаться в нищете отчасти потому, что они просто не могут что-то отложить на старость.

Значительную роль в этой ситуации играет также и неравенство в оплате труда, не учитываемое при начислении пенсионных выплат. Поэтому отставание дохода женщин может сделать их финансово зависимыми от мужчин, как и несколько столетий назад.

Что говорит статистика о гендерном равенстве на рабочих местах

Конечно, можно подумать, что женщины сами выбирают для себя как занятия на всю жизнь — домашние дела или работу, которая занимала не так много времени. Все, чтобы больше времени отдавать семье, но исследования показывают, что чаще всего такое развитие событий предполагает условия на рынке труда.

Неудивительно, что в общем количестве работников по пожизненному контракту доля женатых мужчин, имеющих детей, составляет 70%, а замужних женщин, имеющих детей, — только 44%.

Украинское законодательство о декретных отпусках

Юрист Ирина Козуненко отмечает, что, учитывая трудовое право, права беременных и молодых мам, достаточно хорошо защищены в Украине. Например, законодательством предусмотрено, что женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам на 70 календарных дней до родов и на 56 после.

Но существуют правила, которые могут как охранять женщин, так и ограничивать их карьерное развитие. Как пример, Ирина Корзуненко приводит случаи, когда женщин с маленькими детьми нельзя привлекать к сверхурочной работе, ночным изменениям и даже отправлять в командировку.

Поначалу кажется, что это якобы защищает матерей от перегрузки. Однако сейчас мы можем наблюдать, как все большую популярность набирают отпуска по уходу за ребенком среди мужчин. Это дает женщинам больше возможностей для роста карьеры.

Статья 176 Кодекса о труде, где запрещается матери с ребенком до трех лет уезжать в командировку, даже если за ребенком ухаживает муж и находится в декретном отпуске. Это, по моему мнению, пробел, ведь это может тормозить карьерный рост.

Ирина Корзуненко уверена, что такие запреты не всегда могут уберечь женщин от проявлений гендерного неравенства, а часто могут подтолкнуть на путь неофициального трудоустройства. В этом случае исчезают как ограничение, так и защита со стороны государства.

Женщина не будет социально защищена, если с ней что-нибудь случится, то работодатель может сказать, что даже не знает ее.

Поэтому юрист напоминает о довольно простом решении именно в этом случае — в 2021 году был зарегистрирован законопроект, который мог дать возможность избежать ограничения для беременных и матерей с маленькими детьми по их письменному согласию.

Как избежать дискриминации на работе

На самом деле, закон Украины Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин и трудовое законодательство пытается практически исключить дискриминацию на рабочем месте.

Согласно закону, женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.

По закону работодатель обязан:

создавать условия труда, позволяющие женщинам и мужчинам осуществлять трудовую деятельность на равной основе

обеспечивать женщинам и мужчинам возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями

осуществлять равную оплату труда женщин и мужчин при одинаковой квалификации и одинаковых условиях труда

Кроме того, с 8 января 2022 года начали действовать изменения в Закон о рекламе, которые могут повлиять на работодателей. Теперь в случае размещения дискриминационной рекламы, то есть вакансии, например с указанием пола или возраста потенциального работника, работодатель может получить штраф от Гоструда в размере 65 000 гривен.

Так чтобы обезопасить себя от дискриминационной политики компании HR-специалист советует помнить, что не только работодатель выбирает себе работника, но и каждый человек для себя выбирает место работы.

Работодателя невозможно воспитать. Это идеология.

Производить изменения можно на общественном уровне, но место работы нужно выбирать по общим идеалам. Поэтому HR-специалист советует честно говорить о том, есть ли ребенок, или собираешься в декрет.

Если тебе из-за этого отказывают, то это не твоя компания. Зачем работать в компании, где на это обращают внимание? Это будет некий токсичный коллектив и ненормальные условия труда.

Гендерное соотношение на рабочих местах

В то же время, согласно статистическим данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 2021 год количество женщин и мужчин в разных сферах до сих пор отличается.

В Верховной Раде Украины 20,7% женщин и 79,3% мужчин.

В Кабинете министров 13% женщин и 87% мужчин.

В Национальном банке Украины 16,7% женщин и 83,3% мужчин.

В Конституционном суде Украины количество судей делится следующим образом: 86,7% женщин и 13,3% мужчин.

Послы Украины в разных странах мира: женщины – 13,9%, мужчины – 86,1%.

В Национальной полиции Украины 24318 женщин и 86236 мужчин.

Что касается других сфер, то HR-специалист делится примером из собственной практики — в ІТ-компании работает примерно 79% парней и 21% девушек. Это обусловлено тем, что девушки реже являются девелоперами, чем мужчины. Однако женщины довольно часто приходят работать на другие должности.

Таким образом, в руководстве сохраняется практически равное соотношение между женщинами и мужчинами.

Кроме того, в Украине, очевидно, на первый план вышла оборонная сфера. Так что женщин в рядах Вооруженных сил стало больше, чем в предыдущие годы — все на равных стремятся защищать свою независимость.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на саммите первых леди и джентельменов в Киеве, сейчас в рядах ВСУ более 50 тысяч женщин. Это один из самых высоких показателей по сравнению с армиями стран-членов НАТО. И это почти в половине больше, чем в прошлом 2021 году.

Анна Маляр отмечает, что такая динамика наблюдалась раньше только в 2014 году, но она хорошо демонстрирует характер украинской женщины.

Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооруженные Силы и занимает свое почетное место.

Украинская женщина в Вооруженных силах Украины

Все больше приближаются морозы и в украинском обществе все чаще снова возникает вопрос о форме для защитников, поскольку это базовая потребность на передовой. В то же время, за все времена существования Вооруженных сил любой страны потребность создать военную одежду для женщин практически не была заметна.

В армии не принято жаловаться на дискомфорт, а тем более в период войны, — рассказывает основательница ОО Землячки Ксения Драганюк.

Благотворительный фонд недавно начал собственное производство женской военной формы. И немалую роль в его зарождении сыграло большое количество запросов от девушек, которые находятся на фронте.

Женская форма нужна всегда, но мы понимаем, что культура “женщина-военная” развивается и вместе с этим увеличивается внимание к потребностям.

Ксения Драганюк говорит, что она с командой чувствует, как важен минимальный комфорт хотя бы в одежде для военных. Поэтому пытается максимально закрыть эту потребность. И чем больше удается помочь, тем больше появляется запросов.

Это как сарафанное радио. Это круто. Я радуюсь, что нашим защитницам становится комфортнее и теплее на передовой. Поэтому сначала мы отправляли 20 посылок в неделю, сейчас — 120.

Однако Ксения отмечает, что это не от увеличения потребностей, а скорее от распространения информации, которую наконец-то могут удовлетворить. Обычно женщины в армии получают так называемую форму “унисекс”, но на самом деле она мужская и размерная сетка начинается с 50 размера.

Если раньше приходилось мириться с неудобствами, перешивать или вообще делать на заказ себе военную одежду, то найти такие инициативы, имеющие уже готовую форму — чрезвычайное везение.

Какую опасность несет отсутствие женской военной формы

Ксения Драганюк рассказывает, что самое простое — это возможность просто споткнуться из-за собственной формы и упасть на поле боя.

В гражданской жизни “оверсайз” — ок, на передовой — нет.

Также существует несколько важных нюансов в телосложении — у мужчин более прямое телосложение, а у женщин талия уже и бедра шире. Отсюда и идут все неудобства.

Оно либо давит в бедрах, либо большое в талии.

Та же проблема и с обувью, поскольку ее для военнослужащих найти непросто. Мужские берцы можно приобрести во многих магазинах, но для женщин довольно часто берцы даже не производят.

Получается, что если у тебя размер ноги меньше 39, то поиски берцов могут превратиться в настоящий квест. Ксения объясняет такую ​​тенденцию в обувных магазинах тем, что им просто не выгодно завозить такие маленькие размеры, потому что якобы нет спроса.

На самом деле, отсутствие военной одежды и игнорирование особенностей женского телосложения при разработке определенной амуниции может быть опасным для жизни.

Кэролайн Криадо Перес в своей книге Невидимые женщины приводит пример случай, который произошел в 1997 году, когда британская полицейская во время исполнения служебных обязанностей погибла.

Это произошло из-за того, что женщина пыталась взломать дверь и бронежилет ей мешал. Поэтому, чтобы иметь возможность продолжать работать, она его сняла, но получила ножевые ранения от преступника и погибла.

Но вопрос не только в бронежилетах. Немалых проблем могут принести и пуленепробиваемые куртки большего размера, чем требуется. Секретарь по делам женщин Объединенной ассоциации служащих Гражданской гвардии Испании Пилар Виллакорта, заявила The Guardian, что куртки слишком большого размера являются источником опасности.

Они не прилегают к телу и мешают полицейским вынимать оружие, наручники и дубинки.

Также проблема касается и амуниции. К примеру, обычный военный рюкзак. Какие в нем могут быть неудобства? Кэролайн Криадо Перес отмечает, что дело в том, что по крайней мере в армии США он сконструирован так, чтобы вес распределялся в основном на верхней части тела.

Это обусловлено тем, что раньше на службу приходили в основном мужчины, а у них находящиеся сверху туловища мышцы, более развиты. А значит, и вес им легче переносить именно в таком виде.

Однако наличие девушек в армии позже не принимали во внимание. Поэтому конструкция рюкзака осталась такой же.

Женщины вынуждены носить рюкзаки, сконструированные ввиду этой особенности мужского организма (более сильной верхней части туловища), и им приходится вытягивать шею и выставлять плечи вперед, что приводит к травмам и уменьшает длину шага.

Поэтому стоило бы частично изменить конструкцию рюкзаков для военнослужащих, поскольку женщинам легче переносить вес на более сильные мышцы бедер. Таким образом, армия тоже стала бы более эффективной.

Какие вещи требуют изменений для защиты женщин

Нуждаются в совершенствовании даже те сферы, которые, казалось, всегда ориентировались на оба пола. Однако на самом деле это не так.

Вот ты смотришь на свой офис — и он кажется довольно обычным и безопасным. Однако несколько едва ощутимо — это температура воздуха. Может показаться, что это мелочь, но этот фактор может сильно влиять на здоровье человека.

Расчеты для определения идеальной температуры производились еще в далеких 1960-х годах и ориентировались, что работать будет мужчина, а на женщин внимание обращали разве что в контексте дома и кухни. Но времена изменились и разница в телосложении и метаболизме дала нам вот какой эффект — мужчинам в офисе жарко, а женщинам холодно.

Нехватка всех этих данных ведет к гендерному неравенству, что и говорить о том, что он вредит бизнесу: работники, которые чувствуют себя некомфортно, работают плохо.

К этой офисной жизни можно еще добавить тяжелую дверь, которую по силам сдвинуть среднестатистическому мужчине, но не женщине. Также зеркальный пол в фойе, стеклянная лестница и швы на плитке тротуаров, что будто осторожно рассчитана на то, чтобы в нее попали каблуки.

Это кажется таким пустяком, но когда они собираются все вместе в кучу, то вызывают немалый дискомфорт и снижают работоспособность женщины.

Кто может сказать, что это не существенно. Тогда следует обратить внимание на отсутствие статистики по влиянию рабочего места на каждого работника с учетом гендера. Существует немало данных о том, как влияет работа в шахте на мужчин или статистика смертности на рабочем месте.

Но существуют факторы, которые влияют на здоровье в долгосрочной перспективе и учитывают уже не так часто.

— О заболеваниях шахтеров из-за вдыхания пыли мы знаем все, чего не скажешь о заболеваниях женщин, связанных с влиянием на их организм различных физических и химических факторов на “женских” производствах, — говорит профессор из Стерлингского университета, специалист по политике в области охраны труда и окружающей среды Рори О’Нил.

Не учитываются особенности построения телосложения и во время так называемых краш-тестов машин. Чаще всего, чтобы узнать, безопасен ли автомобиль для женщины используют не женский манекен, а уменьшенный мужской.

Кроме того, такую ​​”женщину” довольно часто сажают именно на пассажирское место, а не на место водителя. Так что данные работают разве что в пользу мужчины, а вот выживет ли женщина-водитель в аварийной ситуации — придется узнать только в жизни. И не всегда такая проверка будет иметь успех.

— Вот вызывающий ярость парадокс: представление о том, что за рулем сидят преимущественно мужчины, настолько укоренилось, что женский манекен используют только во время испытания пассажирского сиденья, а водительское сиденье всегда тестируют на мужском манекене, — пишет Кэролайн Криадо Перес.

И здесь дело не только в весе, но и в телосложении. Например, женщины меньше ростом, но во время производства машин это не так часто учитывается, поэтому женщины-водители в основном вынуждены сидеть “неправильно” и подвергать себя опасности из-за того, что их потребности не были учтены.

Даже обычный пояс безопасности создает больше дискомфорта, чем приносит пользы. Он может оказывать давление на грудь, что заставляет в поисках удобного положения изменить его положение и увеличить риски для женщины.

Можно ли его не трогать? Нет, это неудобно. Кроме того, у беременных женщин он часто просто соскальзывает и давит на живот, чем может угрожать жизни ребенка.

Так же оказать негативное влияние на жизнь могут и обычные системы управления голосом, которые приобретают все большую популярность. Как показал опыт, многие новые автомобили просто не воспринимают женский голос.

Таким образом, система, которая должна облегчать жизнь водителя, только мешает и подвергает опасности тех, кого она практически “не слышит” и “не замечает”.

Как изменить сегодняшнее положение вещей

Изобретатели техники, дизайнеры одежды, разработчики других изобретений для развития человечества могут считать, что производят товары для всех. Но они создают их для мужчин и даже этого не замечают.

Поэтому пора позаботиться и о женщинах. Как минимум, что можно сделать — начать нас замечать. Создавать статистику, учитывать гендер во время исследований и действительно учитывать эти цифры. А самое главное — не бояться изменений, которые приносят новое время и быть их двигателем.

В настоящее время команда Вікон готовит ряд предложений по безопасности женщин в общественных местах, с которыми придет к украинским стартаперам, общественным организациям и представителям власти. Следи за обновлениями и будь началом позитивных изменений.

Кстати, в предыдущем материале нашего спецпроекта мы рассказывали, как бабушкам найти взаимопонимание и держать баланс между семьей и жизнью. Читай действенные советы психологов.

Материал создан при поддержке Асоціації Незалежні регіональні видавці України в рамках реализации грантового проекта The Women in News из WAN-IFRA. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнёров.