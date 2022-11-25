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Как женщине выжить в мире, где большинство вещей создавали для мужчин — СПЕЦПРОЕКТ

Богдана Макалюк, редактор сайта Даниэла Долотова, редактор сайта Эвелина Гурницкая, журналист-фрилансер сайта 25 ноября 2022, 20:01
права жінок
Фото: Getty Images, Unsplash, Pexels, Instagram

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