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Як жінці вижити у світі, в якому більшість речей створювали для чоловіків — СПЕЦПРОЕКТ

Богдана Макалюк, редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 25 Листопада 2022, 20:01
права жінок
Фото: Getty Images, Unsplash, Pexels, Instagram

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