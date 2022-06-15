“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”

На війні на рівні з чоловіками воюють і жінки. Важливо, щоб вони знали, як можуть доглядати за собою та інтимною гігієною під час служби. Жінкам непросто в польових умовах, бо їхня фізіологія відрізняється від чоловічої. Юлія Микитенко поділилась порадами для жінок-військових.

Юлія — командир взводу в підрозділі ЗСУ, ветеранка АТО, перший командир жіночого взводу в українському війську. Кількість жінок-військових збільшується з кожним роком, тож прості поради військової з досвідом точно стануть тобі в пригоді.

Жіноча гігієна у війську

У силових структурах стає дедалі більше дівчат, які виконують бойові завдання та перебувають в екстремальних умовах бойових дій. Більшість бойових посад відкриті для жінок.

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Чимало факультетів на бойових спеціальностях також відкриті для жінок. І зараз у випускниць набагато більше шансів потрапити в реальні бойові умови.

Питання в тому, що заледве у ВНЗ вчать, як виживати в бойових умовах жінці зі своїми особистими потребами.

Найгострішим питанням є інтимна гігієна. Певно, у досвідчених військових є відпрацьовані схеми догляду за собою у некомфортних умовах, проте Юлія дала кілька порад:

Використовуй прокладки. Не найекологічніший, але найзручніший варіант. Особливо коли поруч немає чистої проточної води. Менструальні труси — зручний варіант, але якщо є можливість їх прати. Менструальна чаша — варіант, якщо ти маєш доступ до гарячої води, адже чашу потрібно кип’ятити.

Білизна для жінок-військових

Неправильний вибір білизни може нашкодити тобі. Юлія радить бавовняні чоловічі шортики (ЗСУшні також підходять).

Щодо ліфа — однозначно спортивний. Гарантія того, що в момент вкладки прикладу або одягання броні бретелі не злетять і не розстібнуться.

Жінкам у повному спорядженні дуже важко ходити в туалет. Ти можеш купити собі на китайському сайті чашу, яка допоможе ходити в туалет стоячи. Військова зауважує, що це зручно.

Ліки в ЗСУ

Жіночі хвороби можуть проявитися через постійний стрес та неможливість прийняти душ. Поширеними проблемами серед військових жінок є молочниця та цистит. Раніше ми розповідали, що таке молочниця та як її лікувати.

У твоїй аптечці мають бути:

Таблетки від кандидозу та інфекцій сечовивідних шляхів (наприклад, Флуконазол чи аналоги).

Таблетки від циститу. Він може розвинутись на фоні молочниці або від ходіння в туалет у холод та вітряну погоду (наприклад, Монурал, Урофосцин).

Знеболювальні. Допоможуть як при менструальних, так і при інших болях.

Догляд за волоссям

Волосся іноді заважає нам робити буденні справи, тож ми робимо зачіски. Але на війні потрібно прибрати все, що може заважати. Якщо коротка стрижка не для тебе, то є варіант афрокосичок. Вони популярні серед комбатанток та волонтерок.

Щодо миття голови. Твердий шампунь дуже зручний у використанні. Це шматок мила, але для голови. Якщо тобі більше до вподоби традиційні рідкі шампуні, можеш користуватись маленькими пляшечками, які дозволяються при перельотах.

Роль жінки на війні неоціненна. Нині, за словами першої леді Олени Зеленської, у лавах ЗСУ служать 37 тисяч жінок. І вже понад тисяча українок стали командирами.

Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: “Моя суперсила — я українка!”. І це не перебільшення!

Жінки наближають нашу перемогу! Хочеш у цьому переконатися — читай історію про те, як безстрашні жінки-парамедики рятують життя українських бійців на передовій.

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