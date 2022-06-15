Поради

“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”

Відповідає
Юлія Микитенко
Юлія Микитенко

Українська військова, ветеранка АТО

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 15 Червня 2022, 20:00
Українські жінки-військові
Фото: Армія.Inform

Поради

“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”
Відповідає
Юлія Микитенко
Юлія Микитенко
Українська військова, ветеранка АТО

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Відповідає
Михайло Думнич
Михайло Думнич
Засновник курсів першої допомоги Save a Life

“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”
Олександра Косач
Викладачка англійської мови
Кредитні канікули під час воєнного стану
Читати далі
Нещодавно взяв(-ла) позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь