“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”

На войне наравне с мужчинами воюют и женщины. Важно, чтобы они знали, как могут ухаживать за собой и придерживаться интимной гигиены во время службы. Женщинам непросто в полевых условиях, потому что их физиология отличается от мужской. Юлия Микитенко поделилась советами для женщин-военных.

Юлия — командир взвода в подразделении ВСУ, ветеран АТО, первый командир женского взвода в украинском войске. Количество женщин-военных растет с каждым годом.

Женская гигиена в войске

В силовых структурах становится все больше девушек, выполняющих боевые задачи и находящихся в экстремальных условиях боевых действий.

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Большинство боевых должностей открыты для женщин. Многие факультеты на боевых специальностях открыты для женщин. И сейчас у выпускниц гораздо больше шансов попасть в реальные боевые условия.

Вопрос в том, что едва ли в ВУЗах учат, как выживать в боевых условиях женщине со своими личными потребностями.

Самым острым вопросом является интимная гигиена. Скорее всего, у опытных военных есть отработанные схемы ухода за собой в некомфортных условиях, однако Юлия дала несколько советов:

Используй прокладки. Не самый экологичный, но самый удобный вариант. Особенно когда рядом нет чистой проточной воды. Менструальные трусы — удобный вариант, если есть возможность их стирать. Менструальная чаша — вариант, если у тебя есть доступ к горячей воде, ведь чашу нужно кипятить.

Белье для женщин-военных

Неправильный выбор белья может навредить тебе. Юлия советует хлопковые мужские шортики (ВСУшные тоже подходят).

По лифу — однозначно спортивный. Гарантия того, что в момент вкладки приклада и надевания брони бретели не слетят и не расстегнутся.

Женщинам в полном снаряжении очень тяжело ходить в туалет. Ты можешь купить себе на китайском сайте чашу, которая поможет ходить в туалет стоя. Военная отмечает, что это удобно.

Лекарства в ВСУ

Женские болезни могут проявиться из-за постоянного стресса и невозможности принять душ. Распространенными проблемами среди военных женщин являются молочница и цистит. Ранее мы рассказывали, что такое молочница и как ее лечить.

В твоей аптечке должны быть:

Таблетки от кандидоза и инфекций мочевыводящих путей (например, Флуконазол или аналоги).

Таблетки от цистита. Он может развиться на фоне молочницы или от хождения в туалет в холод и ветряную погоду (например, Монурал, Урофосцин).

Обезболивающие. Помогут как при менструальных, так и при других болях.

Уход за волосами

Волосы иногда мешают нам заниматься обыденными делами, поэтому мы делаем прически. Но на войне нужно убрать все, что мешает. Если короткая стрижка не для тебя, то есть вариант афрокосичек. Они популярны среди комбатанток и волонтеров.

Относительно мытья головы. Твердый шампунь очень удобен в использовании. Это кусок мыла, но для головы. Если тебе больше нравятся традиционные жидкие шампуни, то можешь пользоваться маленькими бутылочками, которые разрешаются при перелетах.

Роль женщины на войне неоценима. В настоящее время, по словам первой леди Елены Зеленской, в рядах ВСУ служат 37 тысяч женщин. И уже более тысячи украинок стали командирами.

Есть такой популярный вопрос: в чем ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: “Моя суперсила в том, что я украинка!”. И это не преувеличение!

Женщины приближают нашу победу! Хочешь в этом убедиться – читай историю о том, как бесстрашные женщины-парамедики спасают жизни украинских бойцов на передовой.

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