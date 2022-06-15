Советы

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”

Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко

Украинская военная, ветеран АТО

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 июня 2022, 20:00
Українські жінки-військові
Фото: Армия.Inform

Советы

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
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Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
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