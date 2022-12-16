И одеждой, и лекарствами, и гигиеническими средствами — как волонтеры поддерживают украинских защитниц на передовой

В разных военных структурах сейчас служит более 50 тысяч украинских женщин. Из них 6000 либо на передовой, либо рядом.

Одеть военнослужащих, а еще предоставить все необходимые лекарства, косметические и гигиенические средства — такую задачу поставила перед собой организация Землячки.

Волонтеры также подбирают плитоноски, в которых военным на фронте удобно. Смотри, как женщины в тылу помогают защитницам на передовой.

Сейчас также смотрят

Поддержка украинских защитниц

— Наша армия не была готова к тому, что столько женщин появится. Поэтому для них нужно больше формы маленькой по размеру, нужна обувь маленькая по размеру и понятно, что такие моменты сейчас закрывают волонтеры.

И это нормально, потому что мы работаем как большая единая команда, — объясняет автор проекта Ксения Драганюк.

Землячки даже запустили пошив формы для женщин, учитывая все потребности. Шили и зимние модели. Драганюк рассказывает, сестра ее мужа пошла в ТРО. От нее первой и узнала, что девушкам многого не хватает.

Далее расспрашивали у других военнослужащих. Так и выяснили, что женщинам не хватает средств личной гигиены, белья и лекарства.

Что-то девушки забирают лично, что-то отправляют посылками. В каждую кладут особую вещь — сладости или детские рисунки. За время своего существования фонд уже помог нескольким сотням женщин. В планах только увеличить их количество.

Украинская молодежь — движущая сила. Она знает, ради чего ведет борьбу, и разрушает все стереотипы, в том числе гендерные.

Кроме защиты Украины, она также борется за женские права в ВСУ — это история военной об отношении к женщинам в армии.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!