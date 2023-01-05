Розповіді

“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Січня 2023, 19:00
Капелан Євген Флиста: історія військового священника

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