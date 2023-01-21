Донбасс борется за Украину! История бахмутских терробороновцев, защищающих всю страну

Бахмут — это их дом. Этим ребятам некуда отступать. Видимо, поэтому бывшие учителя и шахтеры стали превосходить порой в своих достижениях кадровых военных и с первых дней полномасштабной войны отказались отступать со своей родной земли хотя бы на сантиметр.

О местных терробороновцах мало слышно, но среди защитников города они уже успели стать практически легендой — кто-то слышал об их подвигах, невероятно восхищается, но найти их почти невозможно.

Как пишут журналисты Украинской правды, иногда о Бахмутском батальоне Сил ТрО не знают даже те защитники, которые сидят с ними рядом в окопах.

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Однако благодаря офицерам 93-й механизированной бригады миру все же удалось узнать о них немного больше. А также услышать из первых уст истории людей, которые в своем сердце сохраняют идентичность украинского Донбасса и на деле защищают его физическое существование.

Донбасс борется за Украину. Я — Донбасс. И весь наш батальон, вся наша бригада — это Донбасс.

Так говорит один из терробороновцев с позывным Грузин. Мужчина долгое время стремился нести людям позитив и дарить радость, поэтому в свое время начал собственный бизнес, открывал ночные клубы в Лимане и Северске и успешно развивал свое дело.

Все до тех пор, пока не началась полномасштабная война. Тогда и желания, и “подарки” изменились. Поэтому мужчина решительно собрал вещи и пошел в бахмутский военкомат.

Теперь он дарит оккупантам свои меткие выстрелы. За людей захватчиков Грузин теперь не считает, поскольку их дела — громче любых слов.

Я еще ни одного человека не убил. Потому что те, кто приходят на нашу землю, чтобы убивать наших детей, женщин насиловать, грабить нас — это не люди. Люди такие вещи не делают. Это — нечисть.

Он видел эту нечисть своими глазами, иногда даже практически в упор. Как, например, когда выполнял приказ и держал вместе с собратьями оборону многоэтажки в течение 30 часов, пока враг непрерывно атаковал.

Ни уважения, ни страха противник не вызывает, ведь каждый российский военнослужащий для своего руководства обычное мясо. Расходный материал, который нужен, только пока его можно гнать на забой для призрачной цели.

Были моменты, когда сражались фактически в упор. И глаза их были испуганы.

Это в очередной раз напомнило Грузину, что дух украинских защитников значительно прочнее врага.

Мужчина говорит, что уверен, что именно это помогает им держаться уже столько месяцев и защищать свободу всей страны, битвы за которую сконцентрировались практически в одной точке карты Украины.

Будь у нас с россиянами паритет техники и артиллерии, эта война давно бы уже кончилась нашей победой.

Грузин также отмечает, что не видит тех мифических пророссийских жителей, которых, иногда кажется, придумала враждебная пропаганда. По крайней мере, он уверен, полномасштабное вторжение многим на Востоке Украины помогло понять, кто действительно агрессор, и сделать свой выбор.

Таким был и боец с позывным Колыван. Нет, он не имел пророссийских настроений, но все же пытался некоторое время тешить себя мыслями, что два народа чем-то схожи. 24 февраля показало, что между нами пропасть.

Сам мужчина тогда уверенно решил, что должен защищать то, что ему дорого — свой дом, свою землю, свою Родину.

Как я мог не пойти? Как бы я мог потом смотреть в глаза своему сыну?

Старшему сыну Колывана уже 18 лет. Парень очень гордится папой, берет с него пример и все пытается уговорить заменить его на поле боя.

Однако тот пока против того, чтобы сын шел в армию — хочет, чтобы он еще немного побыл дома с родными, берег маму и младшую сестренку.

Колыван верит, что несмотря на то, что возраст дает о себе знать, иногда где-то может промелькнуть чувство страха, но он сможет дать отпор вражескому нашествию. А еще мужчина мечтает после освобождения всех украинских земель присоединиться к восстановлению родной шахты в Торецке, где проработал большую часть своей жизни.

Будем все восстанавливать, будем снова поднимать Донбасс. Заживем еще лучше, чем жили. Будет все Украина. Мы изменились, и страна изменится. Вообще иначе будем жить.

Мечтает вернуться на родные тропы и совсем молодой еще по сравнению со своими собратьями 27-летний военнослужащий с позывным Кросс. Он еще с 19 лет почувствовал на вкус, что такое война, и не понаслышке знает, кто такие россияне.

До начала войны в 2014 году он уже успел поселиться в Донецке, провел там четыре года и привык. Однако когда на улице его практически родного города россияне зарезали его близкого друга, то решил — он должен стать на оборону своего государства.

Семь лет отслужил в Силах специальных операций. Незадолго до начала полномасштабного вторжения ему было отказано в продлении контракта, поэтому он попытался начать гражданскую жизнь в Торецке.

Но 24 февраля напомнило ему о вещи, которую он умеет делать лучше — защищать Родину. Сразу пошел в военкомат, но сказали, что ему лучше обратиться в центр комплектования в Бахмуте.

Людей было очень много. В частности, из Торецка было много людей.

В восточных регионах Украины, как и в других, очереди из желающих защитить свою страну были длинные. Кто не имел проблем со здоровьем, попал в регулярные подразделения ВСУ, а другим рекомендовали по желанию обратиться в ТрО.

Под обстрелами мировоззрение меняется, — говорит Кросс о своих земляках, которые раньше пытались быть аполитичными, а теперь защищают Украину.

Но самое важное, как считает Кросс, сейчас нет разницы между подразделениями. Служишь ли ты в ССО или в ТрО, но ты все равно уничтожаешь оккупантов, освобождаешь от них свою родную землю и приближаешь победу Украины.

Свободу Украины защищают и граждане других стран в рамках международного легиона. Читай историю литовца, воюющего на украинском фронте.

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Фото: Украинская правда