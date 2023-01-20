За спинами искрит, а впереди враги: история защитника Донецкого аэропорта

2014 год. Россияне, которых тогда прозвали “зелеными человечками”, уже оккупировали Крым. А отважные украинцы со всей страны едут на непризнанную никем войну, чтобы защищать донецкие терриконы.

Впоследствии этих героев сам враг назовет киборгами, но украинцы тогда просто делали то, что им подсказывало сердце.

О войне, которая длится еще с 2014 года, рассказываем дальше на примере одного военного. Командир противотанкового подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады, мастер-сержант с позывным Щука оказался в ДАПе (Донецком аэропорту) неслучайно.

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В 2013 он одним из первых стоял на Евромайдане, а затем отправился и в армию. У него была подготовка, потому что с 2004 по 2010 год служил по контракту в противотанковом подразделении отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича.

Он также участвовал в легендарном Рейде наших десантников в 2014 году.

О Донецком аэропорте и его обороне

Мужчина делится воспоминаниями: самыми опасными были заезды или выезды из аэропорта, потому что враг не пропускал мгновения, чтобы не обстрелять взлетную полосу — только по ней было возможно движение транспорта.

— Когда мы заходили на ротацию в октябре 2014, ребята пытались завезти в терминал мешки с песком, чтобы укрепить наши позиции. Их погрузили в двухосный прицеп, который должен был буксировать БТР.

Я и еще несколько ребят решили оборудовать себе в прицепе укрытие из мешков, чтобы безопасно добраться в ДАП.

Во время той поездки в стареньком прицепе прямо во время движения отвалилось колесо, поэтому за спинами десантников летели искры. Они добрались к аэропорту, но свои вещи оставили в автомобиле — собирать их времени не было.

Щука и его друг и собрат Максим Пясецкий — последний погиб в боях за Харьковскую область в 2022 году — должны были охранять определенную территорию взлетной полосы. Тогда россияне уже находились в подвале и на третьем этаже терминала.

— Как-то из-за обстрела россиян терминал загорелся. Дым был очень едким, горел какой-то пластик, и мы с Максимом решили переместиться в другое помещение, где было широкое окно.

Но желание немного подышать стало для мужчин ловушкой, потому что дверь, которая была между помещениями, закрылась — и добраться до них могли только те, кто был с другой стороны.

К тому же в нашем помещении была заблокирована лестница в подвал, где находился противник. Мы пытались взломать дверь, чтобы вернуться на свою позицию, но подняли много шума, — рассказывает Щука.

— Когда мне удалось открыть дверь, я увидел стволы автоматов, направленные на меня. Это были наши ребята, которые считали, что мы исчезли, а из подвала лезут враги.

Тогда из Донецкого аэропорта они вернулись только с одним раненым — фактически без потерь. Разве не это и делает их настоящими киборгами?

Воины, герои, защитники: таковы наши оборонцы, которые уже столько лет воюют с врагом. Полномасштабное вторжение призвало украинское общество максимально мобилизоваться — во всех смыслах этого слова. Молодые ребята идут на войну за нашу лучшую жизнь: о добровольцах львовского ТрО, воюющих на востоке страны, мы рассказывали в другом материале.

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