Рассказы

За спинами искрит, а впереди враги: история защитника Донецкого аэропорта

Виктория Мельник, редактор сайта 20 января 2023, 11:30
Донецкий аеропорт
Фото: Армия.Inform

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