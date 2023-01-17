От симуляторов до настоящей войны: интервью с добровольцем львовского ТРО Миланом, который воюет на Донбассе

Украинское государство все свое существование боролось за независимое развитие и процветание нации. К сожалению, те, кто творят современную историю, должны завершить дело прошлых поколений на поле боя.

Редактору Вікна-новини посчастливилось поговорить с одним таким парнем, который с детства интересовался историей Украины и может рассказать об АТО чуть ли не почасово, не забывая ни о какой важной операции или окружении.

На большую войну он пошел в первые дни полномасштабного вторжения, прошел выходы на “ноль” и потерял верного друга и собрата. Несмотря на это, 20-летний военный с позывным Милан не теряет веры в себя, строит планы и мечтает совместно с друзьями делать ремонт в своей квартире, которую приобретет сразу после победы.

Сейчас также смотрят

Интервью длилось более шести часов, а разговор постепенно переходил с военного на очень дружеский. О реалиях Львовского ТРО в окрестностях Краматорска, боях в направлении Кременной и о личных испытаниях — читай дальше.

Он никогда не проходил службу, но играл в военные симуляторы

За пять дней до начала полномасштабного вторжения России Милан, а тогда еще — просто студент, начинающий специалист в сфере ІТ, — вместе с тремя близкими друзьями сидели и обсуждали план действий на случай, если что-нибудь начнется.

— Я согласился, потому что мои друзья довольно легко решили: пойдут на войну. Лишь после того, как озвучил согласие, я осознал, что обратно дороги не будет.

В начале марта Милан с друзьями оказались в военной части Львова. В конце июля их рота уже была в Донецкой области — в Краматорске.

Помню, как с сумками выходил из автобуса. Сделал первый шаг и понял: это я уже на Донбассе.

Опасность началась с первых дней пребывания на востоке страны. Милан вспоминает, как вместе с побратимом получили задачу: залезть на крышу здания, где они дислоцировались, и нанести на карту основные объекты рядом.

По воспоминаниям военного, это были невероятные виды: закат над Краматорском освещал весь город.

После выполненной задачи раздался приказ всем срочно на выход. С собой брали только бронежилеты и оружие, а вещи советовали оставить в подвале. В полдесятого ВСУ выехали, а уже в два часа ночи по этому зданию прилетели два Искандера.

Тогда у нас были первые, но не боевые потери. Там осталось четверо наших ребят, уцелел из них — только один, — вспоминает Милан.

Страшнее всего было тогда, когда по нашим позициям на линии прилетало из танка, говорит парень.

— Это было в двадцатых числах ноября, мы сидели между Сватовым и Кременной. Поначалу мы думали, что это танк. Но впоследствии я стал прислушиваться: слышен выход, а через секунду уже прилет. У танка скорость прилета быстрее, там нет возможности услышать выход снаряда, так что, вероятно, россияне также использовали против нас СПГ.

Милан замечает: некоторые собратья уже после обстрела танком в дальнейшем путали его с СПГ, потому что “у страха глаза велики”. Поэтому вполне распространен факт некоторого преувеличения — только по геройским соображениям.

Я никогда не проходил военную службу, но морально был более подготовлен к войне, чем мужчины старше меня вдвое.

— Может, это потому, что мы с детства играли в “танчики”, — смеется он. — Или потому, что меня всегда интересовала война в Украине, так называемое АТО, и я смотрел и читал абсолютно всю информацию, которая попадалась на глаза.

О личной потере на войне

Мы начитались романтических рассказов о войне от тех, кто никогда по-настоящему не воевал, уверен Милан. И, конечно, на войне ты теряешь друзей и собратьев, здоровье или собственную жизнь.

Милан знает подлинную цену войны.

— Что было самым болезненным за это время?

— 7 декабря в результате прицельного вражеского обстрела с корректировкой дрона погиб мой ровесник и школьный друг, 22-летний собрат, его позывным был Гопник. Днем ранее, 6 декабря, мы заступили на позиции, сменить наших. Россияне тогда очень активизировались и били из всего оружия, даже пытались штурмовать наши позиции.

За час было 26 прилетов.

В то утро Милан поменял товарища по наряду наблюдения. Только он решил позавтракать, по крайней мере, попробовал, поднял голову — вражеский дрон. Пролетел, не останавливаясь и скрылся из виду. Через двадцать минут россияне накрыли окопы плотным огнем.

— Было так громко, я думал, что прилетело по моей лунке. Смотрю вверх — в десяти метрах от меня столб черного дыма. По соседним позициям моих собратьев.

В рации — тишина. Впоследствии раздался запрос: “Гопник, на связь”. Ответа почему-то не последовало. Я не обратил внимания, потому что часто с рациями были проблемы, в частности, работали глушилки. Через десять минут старший группы приказал собирать вещи и готовиться к выходу с позиций.

Еще несколько минут спустя я увидел, как собрат, который был вместе с Гопником, уже шагал с вещами на точку эвакуации. Без раздумий я схватил свои и вышел за ним на тропинку.

Он шел так быстро, будто почти бежал. В метрах сто военный исчез из виду: уже доходя до места, где он исчез из поля зрения, я вижу его в яме, скрученным эмбрионом.

Я спрашиваю его, в чем дело. А он, едва выдавив из себя, отвечает: Там что-то с Гопником. — 300? — Нет.

Я бежал так быстро, как только мог, к Гопнику. Вижу собратьев, спрашиваю: “он двести?” Говорят, что да. Тогда я в первый раз понял, что такое истерика.

Милан делится: когда только выносили тело из посадки, он на секунду отвернулся, чтобы этого не видеть. В конце концов пришел в себя и посмотрел: увидел только руки, свисающие с ношей.

— Я взял вещи собратьев и шел пятым, потом пришлось подменять того, кто больше всего истощился. Хотя Гопник не был коренастым, я бы никогда не подумал, насколько тяжело физически нести ориентировочно 70-килограммовое тело вчетвером.

Так мы и пошли в пункт эвакуации, под взрывами и прилетами, с мертвым Гопником на носилках. Уверен, что россияне нас видели со своих дронов. Но от неожиданности, от испуга, что мы такой массой вышли на совершенно незащищенный участок да еще и с носилками, оккупанты с дикой силой начали бить по нам из непристрелянного СПГ.

К счастью, эвакуационная группа быстро прибыла. Тело положили сзади на пикап, и мы поехали так быстро, как только это могло быть. Россияне не хотели нас отпускать и пытались добраться до автомобиля, обстреливая дорогу.

Но с Божьей помощью нам удалось уехать. Потом помню, как в фельдшерском пункте тело снимали с носилок и упаковывали в белый пакет.

Наш разговор плавно переходит в рефлексию на воспоминания. Милан припоминает: несколько дней после этого его накрывали эмоциональные волны, под влиянием которых он написал большой текст в память о друге, боевом товарище и хорошем парне с позывным Гопник.

Потом он читал мысли других людей и понял: на войне Украина потеряла невероятного человека, который всегда и со всеми оставался настоящим и честным. Таких, как он, всегда зовут душой компании.

Я видел каску, в которой застрял этот смертельный осколок чугуна. Гопник не страдал, он умер моментально.

Сейчас Милан пытается смириться с потерей и свыкнуться, ведь понимает — изменить ничего не получится.

Находили свои позиции на видео во вражеских группах

Иногда у Милана находится свободная минута для того, чтобы почитать новости. Признается: любит с собратьями рыскать по российским пропагандистским Telegram-каналам и искать разную информацию, которая может как-то пригодиться военным.

— Над нами постоянно летают дроны оккупантов, но бывает, что после таких “съёмок” обстрела нет. Я шутил, что это они о нас снимают кино, — смеется военный.

И однажды я наткнулся на видео наших позиций на канале московского пропагандиста в Telegram. А внизу подпись на русском: “уничтожили массу украинских боевиков”. Это было после очередных обстрелов нашей линии.

— Знаешь, кто стоит напротив вас? Свежемобилизованные или те, для кого война — часть жизни?

— Этот корреспондент, автор таких сообщений, работает на направлении Кременной и часто общается с донскими казаками. Вероятно, их спецподразделение и бьет по нам.

Мы не можем над ними смеяться или называть так называемыми “чмобиками”, потому что это опытные военные, которые знают, как нужно воевать.

Они приехали с собственным оружием, имеют хорошее обеспечение. К примеру, пока наши минометы за час бросают четыре мины для защиты, их — 20 или даже 30.

Хлопот львовскому ТРО добавляет и то, что армия до сих пор ненадлежащим образом снаряжена. К примеру, сами военные общими силами и средствами покупают и ремонтируют свой транспорт для эвакуации или выездов.

Две реальности: тыл и фронт

На собственном опыте Милан знает и понимает, что вся страна не может жить в военных реалиях. Ведь фронт для того и воюет, чтобы гражданские могли жить хоть чуть-чуть лучшей жизнью. Так уже было в 2014 году, когда часть страны совсем забыла о боевых действиях.

— Конечно, легко писать о войне, если ты никогда там не был. Но вся эта романтика заканчивается после первого прилета мины в нескольких метрах от тебя. Где-то так же я вижу тему песен о войне, но да, я понимаю: это создано собственно для ободрения и поднятия морального духа народа.

Иногда такая “поэзия” вызывает смех, но и такой смех — это как будто возвращение к нормальной жизни, — констатирует Милан.

— Как гражданские должны поддерживать военных после возвращения с войны?

— Вернется много людей, нуждающихся в медицинской помощи. Речь идет не только о каких-то физических проблемах — психика, память, рефлексы на войне начинают работать совсем по-другому. Даже сейчас существует много проектов и благотворительных организаций, которые помогают военным акклиматизироваться и преодолеть проблемы, что породила война.

Следует готовиться не только к тому, что в Украине будут строить реабилитационные центры. Сейчас трудно четко разделить страну на часть, больше пострадавшую от войны, и часть, которая это пережила в меньшей степени. Но информационные кампании о том, как следует говорить и обращаться с тем, кто прошел фронт — это нужные вещи.

Мне кажется, это будут активно объяснять в школах.

После войны мы столкнемся с повышенным уровнем бандитизма, я думаю. Особенно, что касается незаконного обращения оружия.

— Что ты собираешься делать после победы?

Он секунду молчит, а потом говорит: смерть Гопника поставила на паузу все планы. Даже на этот отпуск они планировали много дел.

— Конечно, если бы этого не произошло — все было бы по-другому. Но вообще после окончания войны я хотел бы переехать на свою квартиру, решить вопрос с работой. Пошел бы в спортзал и, конечно, в какую-то поездку с друзьями собрался.

В Карпаты, наверное. Как минимум в Славское, — говорит Милан. — Да что там, и на лыжи хочу и в горный поход с палатками.

Есть много вещей, которые Милан еще не может рассказать — уже после победы. Так что детали редактор расспросит у него потом, во время ремонта в его квартире или похода в горы.

А до этого мы можем читать истории наших защитников и помогать им в тяжелой борьбе против российских оккупантов. Об удачной операции украинских разведчиков читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!