Все началось с восторга и алфавита: история военного из Британии, который учит украинский, чтобы защищать свободу

Он не так много рассказывает о себе. Британец Пол Огилви приехал в Украину 18 марта. Все для того, чтобы защищать свободу.

Долгое время он мог свободно общаться на своем родном языке, ведь в его подразделении большинство были иностранцами. Но в сентябре военному пришлось покинуть собратьев из-за ранений и отправиться на долгую реабилитацию в Тернополь.

Там он узнал, что его подразделение понесло потери, и сейчас в нем осталось не так много людей, которые смогут найти общий с ним язык.

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Конечно, потеря собратьев сказалась на эмоциональном состоянии мужчины, но не сломила его дух. Кроме того, отнюдь не изменила его желание стоять на защите Украины и всего цивилизованного мира. Потому и решение было простое — изучать украинский.

Я изучаю украинский, потому что собираюсь вернуться в свое подразделение… Так я буду более эффективен в выполнении боевых задач.

Десять лет назад Пол уже начинал свое знакомство с украинским. Почему и как — не рассказывает, но благодаря этому уже начинает быстро овладевать языком.

Кроме того, практики сейчас в среде достаточно. Волонтеры, когда узнали о желании мужчины изучать язык, начали искать в соцсетях преподавателя.

Он в интернациональном батальоне воевал. Захотел перейти в воинскую часть, где украинцы, — делится волонтер Ярослав Колодий, который захотел помочь Полу.

Такое искреннее желание не могло не тронуть хотя бы одно сердце. Поэтому преподаватель нашелся быстро. А точнее — преподавательница.

Вера Грабчук когда-то жила в США и хорошо знает родной язык Пола. Ее родной язык, конечно же, украинский. Поэтому без сомнений девушка согласилась бесплатно помочь британцу быстро овладеть соловьиным.

Мужчина уже знает алфавит, умеет считать и имеет определенную словарную базу, поэтому обучение продвигается хорошо. Вера уверена, что скоро Полу удастся говорить даже целыми предложениями и использовать правильные падежи.

Я восхищен украинцами, я хочу говорить на том языке, на котором говорят украинцы, — объясняет Пол.

Конечно, основательно выучить язык в короткие сроки не удастся, но впоследствии девушка планирует перейти к конкретным запросам своего ученика. Это необходимо, чтобы Пол знал все нужные фразы, которые ему понадобятся по возвращении на передовую.

Весь мир поддерживает Украину. Иностранцы приезжают к нам как заниматься волонтерством, так и воевать на фронте. Читай историю британского парамедика о российском плене.

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