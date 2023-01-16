Все почалось із захвату та алфавіту: історія військового з Британії, який вчить українську, щоб захищати свободу

Він не так багато розповідає про себе. Британець Пол Огілві приїхав в Україну 18 березня і все задля того, щоб захищати свободу.

Довгий час він міг вільно спілкуватись своєю рідною мовою, адже в його підрозділі більшість були іноземцями. Та у вересні військовому довелось покинути побратимів через поранення й відправитись на довгу реабілітацію у Тернополі.

Там він дізнався, що його підрозділ зазнав втрат, і зараз у ньому залишилось не так багато людей, які можуть з ним порозумітись англійською.

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Звісно, втрата побратимів позначилась на емоційному стані чоловіка, але не зламала його дух. Крім того, аж ніяк не змінила його бажання стояти на захисті України та всього цивілізованого світу. Тому й рішення було просте — вивчати українську.

Я вивчаю українську, бо збираюся повернутися до свого підрозділу…Так я буду більш ефективний у виконанні бойових завдань.

Десять років тому Пол вже починав своє знайомство з українською. Чому та як — не розповідає, але завдяки цьому вже починає швидко опановувати мову.

Крім того, практики зараз у середовищі вистачає. Волонтери, коли дізнались про бажання чоловіка вивчати мову, то почали шукати у соцмережах викладача.

Він в інтернаціональному батальйоні воював. Захотів перейти у військову частину, де українці, — ділиться волонтер Ярослав Колодій, який вирішив допомогти Полу.

Таке щире бажання не могло не зворушити хоча б одне серце. Тому викладач знайшовся швидко. А точніше — викладачка.

Віра Грабчук колись жила у США та добре знає рідну мову Пола. Її рідна мова, звісно, українська. Тому без жодних сумнівів дівчина погодилась безкоштовно допомогти британцю швидко опанувати свою солов’їну.

Чоловік вже знає алфавіт, вміє рахувати та має певну словникову базу, тому навчання просувається добре. Віра переконана, що скоро Полу вдасться говорити навіть цілими реченнями та використовувати правильні відмінки.

Я захоплений українцями, я хочу говорити тією мовою, якою говорять українці, — пояснює Пол.

Звісно, ґрунтовно вивчити мову за короткий термін не вдасться, але згодом дівчина планує перейти до конкретних запитів свого учня. Це необхідно, щоб Пол знав усі потрібні фрази, які знадобляться йому після повернення на передову.

Весь світ підтримує Україну. Іноземці приїжджають до нас як займатися волонтерством, так і воювати на фронті. Читай історію британського парамедика про російський полон.

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