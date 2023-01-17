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Від симуляторів до справжньої війни: інтерв’ю з добровольцем львівського ТрО Міланом, що воює на Донбасі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Січня 2023, 18:00
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