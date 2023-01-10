Розповіді

Вісім українських розвідників змогли надурити батальйон окупантів! Історія сапера про вдалу операцію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Січня 2023, 23:00
Історія сапера, як вісім українських військових обдурили батальйон окупантів
Фото: Армія.Inform

Більше новин
Перехоплені розмови
Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
сераіли 2023
Готуй попкорн та заряджай повербанк, час для нових серіалів! Десять найочікуваніших прем’єр 2023
Вісім українських розвідників змогли надурити батальйон окупантів! Історія сапера про вдалу операцію
Глютену боятись — в супермаркет не ходити: вся правда про безглютенову дієту
Озоновий шар Землі: що це таке, чим корисний та як його відновити
За 20 років озоновий шар нарешті відновиться! Що це таке та чим загрожувало його руйнування
Дивитись більше

Матеріали по темі

Перехоплені розмови
Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
Мішель Хазанавічус
Нам потрібні ваші цінності: іменитий французький лауреат Оскара зібрав €125 тис. для потреб України
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян

Відео
0:00:58
Перехоплені розмови

Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус
0:03:37
Ферма в Черкасах
Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень
0:03:21
Корисні солодощі для ЗСУ
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:13
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
0:03:59
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
0:05:54
Яка ситуація на кордоні України: кількість пасажирів та нелегалів
Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України
Більше відео
Міхаель Бродський
Читати далі
Україна точно може покладатися на нас як на союзника — посол Ізраїлю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь