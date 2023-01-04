“Командире, очам кінець, я геть нічого не бачу!” Історія військового, що наосліп керував танком та врятував побратимів

— Командире, очам кінець, я геть нічого не бачу! — говорив Шкіпер.
— Слухай мій голос! Ми впораємося, — відповів Одеса своєму старшому механіку-водію. І той слухав.
Чоловік продовжував керувати танком, навіть попри те, що стікав кров’ю. Наосліп, лише слухаючи голос командира, він зміг скерувати танк у правильному напрямку. Тільки після того, коли почув: “Все добре, ми прорвалися”, почав втрачати свідомість.
Ні, це не сцена з військового блокбастера і не уривок сценарію до бойовика. Це будні українських військових на фронті, які ладні зробити все, щоб врятувати побратимів і себе.
Старший механік-водій танкової роти однієї з бригад морської піхоти молодший сержант Ярослав на псевдо Шкіпер розповів свою історію та про виконання одного із завдань для Армія.Inform.
Чоловік з дитинства не боявся викликів, був самовідданим, хоробрим та щирим.
— Мій батько був військовим лікарем, пройшов Афганістан, і мені дуже хотілося піти його стопами й стати хірургом. Але у 1991 році тата не стало, а нас у матері було четверо. Тому від мрії здобути освіту медика я відмовився, бо розумів, що коштів просто не вистачить, — згадує чоловік.
Тому він пішов до професійного училища і здобув фах муляра, зварювальника, монтажника. А коли у 2014 році почалася війна, не зміг сидіти осторонь. Він тричі ходив до військкомату, але йому казали чекати черги. Лише з четвертого разу його нарешті взяли.
Ярослав пройшов навчання в Десні, став танкістом та потрапив спочатку в 57-му мотопіхотну бригаду, а згодом у 79-ту десантно-штурмову. Демобілізувався у 2016 році й не думав, що знову повернеться воювати.
Чоловік переїхав до Києва та одружився, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрозумів — треба боронити країну. Він зібрав речі та йшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак іти довелося дві доби.
— Річ у тім, що я був в оперативному резерві першої черги в рідному Миргороді. Мені зателефонували й сказали, щоб чекав, поки буде можливість дістатися, бо з Києва просто не було, чим доїхати.
Але я ж танкіст, звик діяти напролом, от і пішов пішки, — з усмішкою говорить військовий.
Але я ж танкіст, звик діяти напролом, от і пішов пішки, — з усмішкою говорить військовий.
У його ТЦК усі були здивовані, коли він з’явився на порозі. Але він був рішуче налаштований служити, щоб бути корисним.
За словами військового, найважчим був серпень. Він перебував з побратимами на Південному напрямку. Неодноразово за кілька метрів від чоловіка вибухали снаряд чи міна. Проте він дивом лишався неушкодженим, побратими почали говорити, що він народився в сорочці.
Удача не полишала танкіста, навіть коли під час одного з наступів вони йшли практично по мінних полях. Одного разу підрозділ Ярослава пройшов майже 140 км, пального залишалося обмаль. Якби у той час окупанти спробували дати бій, то шансів його прийняти було б мало.
— Ще один із яскравих моментів, що запам’ятався, був тоді, коли наших два Т-80 навели чималого шурхоту.
Так сталося, що нам вдалося двома танками розгромити цілу посадку ворожої техніки, близько 20, — згадує Шкіпер.
Так сталося, що нам вдалося двома танками розгромити цілу посадку ворожої техніки, близько 20, — згадує Шкіпер.
Потім військові вимушені були поїхати на Східний напрямок, де теж перебували під сильними обстрілами.
Ярослав з побратимами мав допомогти іншій бригаді евакуювати техніку, яка потрапила у вирви. Вирішили їхати, коли стемніє.
— Я їхав по похідному, бо було дуже темно, ще й почав сідати туман. Ознак, що десь причаївся ворог, не було. Під’їхали до кільця, за ним була вирва. Зліва був терник, справа — поле, яке посередині було розділене посадкою. Щойно почав об’їжджати кільце, як побачив, що з поля спрацював ворожий ПТУР, — розповідає Ярослав.
Ілюстративне фото: Pexels
Тоді він зрозумів, що ворог завдає ударів по ньому. Броню танка побило. По тілу чоловіка розійшовся біль, в очі потрапили уламки. Він нічого не бачив. Зрозумів, що заїхав в терен, коли гілки почали дряпати обличчя.
До нього почав говорити командир, тож він керував танком наосліп, слухаючи вказівки. Коли зрозумів, що все минулося, втратив свідомість.
До нього почав говорити командир, тож він керував танком наосліп, слухаючи вказівки. Коли зрозумів, що все минулося, втратив свідомість.
Ярослава відвезли у місцевий шпиталь, потім до Дніпра і до Києва. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати воїну зір. Ярослав мусить пройти ще не одну операцію, проте фахівці впевнені: є шанс, що чоловік знову бачитиме.
Навіть попри травми та все пережите, Ярослав не жалкує про те, що трапилося.
— Коли ми заходили у звільнені населені пункти на Півдні й бачили наших людей, які плакали від щастя, мов діти, то знали — ми недарма тут і готові віддати чи не все, щоб звільнити свою землю від росіян, — стверджує військовий.
Українські військові отримують значні травми, але продовжують жити та боротися. Раніше ми розповідали історію військового, який втратив зір, але знайшов сили жити далі.
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