Розповіді

“Командире, очам кінець, я геть нічого не бачу!” Історія військового, що наосліп керував танком та врятував побратимів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Січня 2023, 12:00
Історія військового Ярослава, який керував танком на осліп
Фото: Армія.Inform

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