Завдання не настільки кінематографічне, як здається: історія добровольця з Донецька на псевдо Вікінг, який боронив Київ

Йому досі сниться село біля Мар’їнки. Військовослужбовець Дмитро на псевдо Вікінг розповідає, що там він завжди проводив канікули у дитинстві, тому і мріє повернутись, пройтись знайомими стежинами.

Пройдусь лісочками, замкну цикл, хочу відчути щось.

Він поки не знає, що може там відчути. У снах йому завжди здається, що йому там не раді. Так само невідомо, що сталось з його квартирою у рідному Донецьку, звідки довелось поїхати у 2014 році.

Дмитро припускає, що там зараз, мабуть, живуть інші люди. Друзів у місті теж у нього не лишилось, а чи пам’ятаються його рідні — і зовсім невідомо.

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Так само не знає військовий і те, чи взагалі лишилось щось від того його минулого життя. Проте Вікінг впевнений, що зараз він має значно більше — родину з побратимів, з якими в один день став на оборону незалежності України.

24 лютого чоловік знаходився у Києві. Працював напередодні до ночі, тож чув, як розпочинається повномасштабна війна не крізь сон, а вже у досить свідомому стані. Речі ніякі не збирав, лише приготував собі смачної кави, випалив цигарку та вирішив стати до зброї.

Подумав: в принципі це було гарне життя — але досить вже. Не в тому сенсі, що пора померти, а в тому, що годі вже лишатись осторонь.

Дмитро ніколи не думав про військову кар’єру і навіть після десяти місяців в строю досі не мріє її продовжувати. Просто в один момент зрозумів, що не хоче шукати відмовок, чому не йде боронити державу. Тому попри страх, поїхав у центр столиці у місце, де можна було отримати зброю.

Також були побоювання, що через реєстрацію у Донецьку його можуть не взяти на службу. Вікінг навіть мав запасний план — партизанити. Однак усіх охочих почали розподіляти, тож Дмитро одразу потрапив практично на передову.

Коли побачив весь цей натовп добровольців, це неймовірне відчуття. Захват! Якоюсь мірою я віднайшов себе.

Перший пункт призначення був Ірпінь. Чоловік зізнається, що в такі моменти, коли на тебе їде танк, а проти нього ти маєш лише два коктейлі Молотова та автомат, тоді твоє життя змінюється.

Єдине, чого хотілось тоді, бути корисним. Вікінг ділиться, що прагне зробити хоч щось, що матиме вагу: вистрілити в окупанта, поставити розтяжку, викопати бліндаж.

Я розумів, що я дуже одноразовий в цій ситуації. І моє завдання було хоч би один на двох розмінятись: хоч би двох із собою забрати, як у Counter-Strike (комп’ютерній грі — ред.).

До початку повномасштабної війни Дмитро й не міг подумати, що матиме стільки вмінь. Раніше чоловік працював у медіа, кіно, рекламі, навіть грав на бас-гітарі. Після переїзду намагався застерегти людей навколо себе від байдужості до війни.

Та коли вона знову прийшла до нього на поріг, то все полишив заради служби у контрдиверсійному підрозділі.

Зараз Вікінг займається боротьбою з диверсантами та ловить тих, хто співпрацював із ворогом. Цьому його навчили ще в перші дні повномасштабної війни, оскільки на противагу браку оснащення необхідно було ставити професійні навички.

В реальній ситуації, коли зброя у тебе в руках, коли великий стрес, а все навколо бахкає та літає, коли поряд твоїх товаришів збирають у пакети, то твоє завдання не настільки кінематографічне, як здається.

Також з перших днів залишилось відчуття єдності з побратимами, які так само в один день вирішили стати добровольцями та захищати найцінніше. А всі свята поки проходять повз.

Свій ювілейний 40-й День народження, який припадає на 1 січня, чоловік святкувати не збирається. А Новий рік, ділиться, буде радий зустріти з новою родиною — своїм підрозділом. Проте найкращим святом буде лише перемога України.

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