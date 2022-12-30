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Завдання не настільки кінематографічне, як здається: історія добровольця з Донецька на псевдо Вікінг, який боронив Київ

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 09:00
Історія добровольця з Донецька на псевдо Вікінг
Фото: Суспільне

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