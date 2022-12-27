Позаздрить навіть Супермен! Історія подружжя з Донеччини, що створює унікальну амуніцію для наших героїв

Подружжя волонтерів побачило війну вперше вісім років тому, коли тікало з окупованого Донецька. Павло та Анна Оголі були змушені неодноразово змінювали місце проживання і врешті оселилися в Івано-Франківську.

Там і відкрили майстерню, де створювали казку — костюми для кіно та розважальних шоу.

За шість років, відколи подружжя заснувало свою компанію, їхні витвори стали відомі далеко за межами України. Дивовижні костюми замовляли для кіноіндустрії, реклами, шоу-програм та свят.

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Павло та Анна згадують, що рік починався дуже продуктивно. Подружжя отримувало чимало замовлень.

Такого лютого в нас іще не було, всі хотіли щось замовити, стільки пропозицій і контрактів, — згадує Анна.

Водночас чимало закордонних клієнтів були стурбовані загостренням ситуації на українських кордонах та з осені 2021 року благали подружжя виїхати з України.

Однак пара залишилася вдома, після початку повномасштабного вторгнення поставила бізнес на паузу. Та за два місяці вдалось відновити роботу. Тоді ж прийшло розуміння, що свої вміння можна застосувати для допомоги ЗСУ.

Щоб бути корисними та разом наблизити перемогу, Павло та Анна вирішили робити військову амуніцію для наших бійців. Почали з наколінників, які створювали за прикладом американських — по фото. Потім вдалося почати виробництво налокітників.

Усе роблять з матеріалів, з яких раніше робили свої костюми та унікальних роботів. Уже навіть встигли виготовити щонайменше 500 налокітників та наколінників.

Ми не виходили з майстерні, не мали вихідних пару місяців, — говорить Павло.

Коли звільнились руки, почали виготовляти окопні перископи. Це був черговий запит від армійців, щоб можна було безпечно з укриття визирнути та роздивитись навколишню ситуацію.

Крім того, військовим потрібні не лише додаткові очі, а й вільні руки. Бо прилади нічного бачення, які купували волонтери, зазвичай кріпилися до штатива. Тому Павло під’єднав обладнання до шолома.

Їхати з України подружжя і зараз не збирається. Впевнені, що їхні розробки дуже потрібні на фронті. Тож працюватимуть над виробництвом амуніції до великої перемоги над Росією.

А у планах на “після перемоги” — розробка ще більш феєричних образів для шоу, які підкорять весь світ.

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