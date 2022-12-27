Позавидует даже Супермен! История супругов из Донбасса, которые создают уникальную амуницию для наших героев

Супруги волонтеров увидели войну впервые восемь лет назад, когда бежали из оккупированного Донецка. Павел и Анна Оголи были вынуждены неоднократно менять место жительства и наконец-то поселились в Ивано-Франковске.

Там и открыли мастерскую, где создавали сказку — костюмы для кино и развлекательных шоу.

За шесть лет, когда супруги основали свою компанию, их произведения стали известны далеко за пределами Украины. Удивительные костюмы заказывали для киноиндустрии, рекламы, шоу-программ и праздников.

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Павел и Анна вспоминают, что год начинался очень продуктивно. Супруги получали немало заказов.

Такого февраля у нас еще не было, все хотели заказать что-то, столько предложений и контрактов, — вспоминает Анна.

В то же время многие зарубежные клиенты были обеспокоены обострением ситуации на украинских границах и с осени 2021 умоляли супругов уехать из Украины.

Однако пара осталась дома, после начала полномасштабного вторжения поставила бизнес на паузу. Но через два месяца удалось возобновить работу. Тогда же пришло понимание, что свои умения можно использовать для помощи ВСУ.

Чтобы быть полезными и вместе приблизить победу, Павел и Анна решили делать военную амуницию для наших бойцов. Начали с наколенников, которые создавали по примеру американских — по фото. Затем удалось начать производство налокотников.

Все делают из материалов, из которых раньше делали свои костюмы и уникальних роботов. Уже даже успели изготовить по меньшей мере 500 налокотников и наколенников.

Мы не выходили из мастерской, не имели выходных пару месяцев, — говорит Павел.

Когда освободились руки, начали изготовлять окопные перископы. Это был очередной запрос от армейцев, чтобы можно было безопасно из укрытия выглянуть и рассмотреть ситуацию.

Кроме того, военным нужны не только дополнительные глаза, но свободные руки. Потому что приборы ночного видения, которые покупали волонтеры, обычно крепились к штативу. Поэтому Павел подключил оборудование к шлему.

Уезжать из Украины супруги и сейчас не собираются. Уверены, что их разработки очень нужны на фронте. Поэтому будут работать над производством амуниции до победы над Россией.

А в планах на “после победы” — разработка еще более феерических образов для шоу, которые покорят весь мир.

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