Непобедимы, когда объединяемся! Как волонтеры со всей страны строят дом для семьи с десятью детьми

Украинцы непобедимы, когда объединяются. В Ивано-Франковске волонтеры принялись ремонтировать дом для семьи с десятью детьми, им от трех до 15 лет.

Это дом семейного типа, который смог спастись из Мариуполя. В начале полномасштабной войны мать с детьми уехали в Италию, но мечтали вернуться в Украину. Теперь жилье для такой большой семьи ремонтируют волонтеры со всей Украины.

Мама детей Оксана рассказывает, что оккупанты полностью разрушили их дом в Мариуполе. Детей чудом удалось вывезти из ада. Семь месяцев она с детьми проживала в Италии, муж все время находился в Украине и работал.

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Вернулись в начале учебного года, дети хотели посещать именно украинскую школу и приехать на Родину, поэтому мама их поддержала. Оксана никогда не была в Ивано-Франковске, приехала в город, потому что ее нашли волонтеры и предложили помощь.

Учредитель фонда Тє країни Даниил Холявко рассказывает, что семью хотят привлечь к ремонтным работам, чтобы они были участниками всего процесса.

Сейчас дом для большой семьи ремонтируют волонтеры в рамках проекта Будуємо Україну разом: Киев, Львов, Волноваха, Мариуполь, Рубежное, Запорожье. Одновременно работает около 20 человек.

Как строят дом для большой семьи, смотри в видео.

Если ты тоже хочешь помогать другим, то раньше мы рассказывали, как стать волонтером в Украине.

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