Люди

Непереможні, коли об’єднуємося! Як волонтери з усієї країни будують дім для родини з десятьма дітьми

Ірина Тимчишин 11 Листопада 2022, 13:00

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