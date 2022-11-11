Непереможні, коли об’єднуємося! Як волонтери з усієї країни будують дім для родини з десятьма дітьми

Українці непереможні, коли об’єднуються. В Івано-Франківську волонтери взялися ремонтувати дім для сім’ї з десятьма дітьми, їм від трьох до 15 років.

Це будинок сімейного типу, який врятувався з Маріуполя. На початку повномасштабної війни мати з малими виїхали в Італію, але мріяли повернутися в Україну. Тепер житло для такої великої сім’ї ремонтують волонтери з усієї України.

Мати дітей Оксана розповідає, що окупанти повністю зруйнували їхній будинок у Маріуполі. Дітей дивом вдалося вивезти з пекла. Сім місяців вона з дітьми проживала в Італії, чоловік весь час був в Україні та працював.

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Повернулися на початку навчального року, діти хотіли відвідувати саме українську школу та приїхати на Батьківщину, тож мати їх підтримала. Оксана ніколи не була в Івано-Франківську, приїхала в місто, бо її знайшли волонтери та запропонували допомогу.

Засновник фонду Ти є країна Данило Холявко розповідає, що родину хочуть залучити до ремонтних робіт, щоб вони були учасниками всього процесу.

Зараз дім для великої родини ремонтують волонтери з проекту Будуємо Україну разом: Київ, Львів, Волноваха, Маріуполь, Рубіжне, Запоріжжя. Одночасно працює близько 20 осіб.

Як будують дім для великої родини, дивись у відео.

Якщо ти також хочеш допомагати іншим, то раніше ми розповідали, як стати волонтером в Україні.

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