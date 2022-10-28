Розповіді

“Ми навіть не розуміли, що з цими людьми робили”. Історія митця, який волонтерив у Вишгородському морзі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 00:00
Александер Кроліковскі
Фото: The Village Україна

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