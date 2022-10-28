Рассказы

“Мы даже не понимали, что с этими людьми делали”. История художника, который был волонтером в Вышгородском морге

Виктория Мельник, редактор сайта 29 октября 2022, 00:00
Александер Кроликовски
Фото: The Village Украина

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