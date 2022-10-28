“Мы даже не понимали, что с этими людьми делали”. История художника, который был волонтером в Вышгородском морге

Украинские художники по-своему чувствуют войну 2022 года. И порой удивляешься: как эти люди вообще сумели отвлечься от ужасных событий, которые принес в Украину “русский мир”?

Одним из таких является и Александер Кроликовски, о котором рассказала платформа памяти Мемориал. Он концептуальный художник, который на протяжении 14 лет работал в дуэте Krolikowski Art. Мужчина родился в Донецке в 1982-м и в течение десяти лет жил в Крыму.

Теперь он проживает в Вышгороде Киевской области. Когда началась война 24 февраля, он стал координатором в формировании территориальной обороны. Потом пошел помогать в местный морг. Вспоминает: зов о помощи бросили в начале апреля, когда ВСУ деоккупировали Киевскую область.

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— Когда Бучу, Ирпень, Бородянку, Гостомель и другие населенные пункты области освободили от оккупантов, с улиц, домов, подвалов и братских могил начали массово забирать тела погибших. К нам поступил запрос из Вышгородского морга: срочно нужны волонтеры.

В мирное время в морг поступало одно-два тела. Тогда же — более 30. Никто не был подготовлен к такому.

Александер говорит, что ситуация была настолько критической, что были задействованы морги не только в Киеве, но и в Белой Церкви, которая в 87 км оттуда. В Вышгородский морг свозили тела из Бучи и Бородянки, задачей волонтеров было носить трупы.

На зов откликнулось десять человек. Одним из них был и Александер. В морге он волонтерил семь недель.

Неделя первая

— Первый день в морге — и группа волонтеров дружно заявила, что они туда больше не пойдут, слишком сложно и физически, и психологически. Так что мы собрали семь других людей. Но они после дня в морге отказались от такой работы. Так было еще два дня: люди шли, пробовали работать и сразу же отказывались продолжать дальше, потому что не выдерживали.

После недели такой неопределенности я решил передать свои координационные обязанности другому человеку и пойти самому волонтерить в морг. Ситуацию надо спасать, иначе кто это будет делать?

Он поставил себе планку пробыть там три дня, потому что не хотел идти в морг. Было трудно решиться на это, к тому же его предупредили, чтобы не ел перед работой.

Первым воспоминанием из того места остался сладковатый запах тления тел. Рядом с помещением с решетками стояла фура, заполненная телами в пакетах. Но работа была механическая: выгружать тела из машины и складывать в холодильник.

— Рефлексировать было некогда. Но это и хорошо: я старался не думать вообще ни о чем.

Решил, зачем мне думать, если я все равно сейчас не смогу это переварить?

Впоследствии герой стал узнавать процессы работы в морге и понимать логистику. После работы, которую делал он и его друг Никита Гавриленко, тела по очереди вывозили, полиция их осматривала и документировала, а затем то же самое делал патологоанатом. Если тело не опознавали, он вырезал часть кости из ноги для анализа ДНК.

Волонтеры снова паковали тела в мешки и возвращали в фуру-холодильник. Александер признается, что работать было очень тяжело физически, но еще труднее — морально. Просто от понимания масштабов убийств и того, что полтора месяца назад все эти люди были живы.

Разыскивали родственников погибших в Telegram-каналах: просто выставляли фото и приметы, по которым можно узнать человека.

У Александера ни разу не было рвоты, хотя иногда его и тошнило. Хуже всего было то, что запах трупов начал ему слышаться и за пределами морга — и это пугало.

Неделя третья

Уже на третью неделю мужчина привык к такой работе. Даже начал рефлексировать, поэтому, чтобы абстрагироваться и остаться в здравом уме, брал на работу камеру Instax и фотографировал все процессы.

— Фотография стала помогать мне дистанцироваться между мной и ситуацией, в которой я находился. Помогала выводить за пределы внутреннего мой опыт и стресс, облегчала мое психологическое состояние, — объясняет художник. Так было и в первые дни войны: во время взрывов он печатал картины на печаточной машинке.

Хуже стало тогда, когда началась эксгумация тел с братских могил, говорит мужчина. Ибо одно дело видеть тела с огнестрельными ранениями, а совсем другое — замученных женщин и мужчин. По наблюдениям Александера среди погибших было практически гендерное равенство: 50% мужчин и 50% женщин.

В морге об этом особо не разговаривают. Но я видел в глазах полицейских и патологоанатомов, что никто не понимал этого, что все были поражены. Мы даже не понимали, что с этими людьми делали.

Также в ходе следствия опытные специалисты не понимали, каким оружием убивали этих мирных людей. Уже потом стало известно, что россияне не пренебрегали использованием запретного оружия, о котором некоторые даже не догадывались.

— Ночью я стал слышать шорохи по углам своего дома. Живу один, без животных, то есть это был не кот и не собака. Не знаю, что это за шуршание такое. Возможно, вытеснение моего бессознательного — мне приходится видеть много ужасных вещей. А может, люди с того света стали ко мне приходить? Кто его знает, я в этом не специалист.

Однако воспринимал эти звуки я абсолютно спокойно. Думал, если это мертвецы, то наши, украинские, пусть ходят.

Когда в Вышгород приехало научно-техническое подразделение французской жандармерии, они были поражены работой волонтеров. Александеру казалось, что они даже боялись их.

Неделя шестая

Тогда в морг начали свозить тела военных. Александер признается: было больше тяжело физически, чем морально, потому что военные шли на войну сознательно. Но становилось жарко, тела гнили быстрее, а значит, и времени на выполнение работы становилось меньше.

Потом тел становилось все меньше, волонтерам даже давали выходные и нормированные рабочие дни.

Привезли “криминал” — убитого не в результате войны. Полиция, если можно так сказать, обрадовалась. Потому что наконец что-то привычное, какая-то рутина, которая уже казалась им психологически намного проще.

— За время работы в морге я сделал много снимков на Instax. И начал работать над созданием своеобразной книги с использованием этих фотографий. Кроме фото, в ней будут тексты, которые я напечатаю на пишущей машинке. В этом проекте хочу передать новое отношение человечества к смерти из-за войны.

Работа в морге помогла Александеру, как признается он сам. Именно там он понял — с ним все нормально, хотя все знакомые всегда называли его трагическим человеком.

Некоторые пытаются отгородиться от трагедии, а я ее просто принимал.

История Александера поражает и заставляет задуматься о ценности своей жизни. Переоценила все, что имела, и другая героиня — Наталья пережила все, что происходило в Мариуполе, потеряла там самых родных людей, но выбралась из ада.

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