Россия угнетала три поколения — история крымскотатарской семьи, которая не впервые начинает жизнь заново

Россия мучает уже три поколения в их семье. Альфад и Эльмира Галимовы — крымские татары. После аннексии полуострова им пришлось уехать и начинать новую жизнь в Ирпене.

Там супруги основали свой бизнес, у них был киоск с кофе и традиционной выпечкой. Но российские оккупанты его полностью разрушили. Из-за войны семья Галимовых переехала в Ужгород.

Здесь родился их самый младший внук и появилось новое кафе. Мы расскажем историю переселенцев, не опустивших руки, не собирающихся покидать родную страну и мечтающих вернуться в украинский Крым.

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Россия мучила три поколения

Семья супругов поколениями страдает от российского гнета. Сначала большевики раскулачили дедушку и конфисковали все его имущество. Отца советские власти депортировали из Крыма в Узбекистан.

В 1994 году Галимовы вернулись на землю своего народа, нашли работу и построили дом. Но после аннексии Крыма Россией к крымским татарам здесь стали относиться как к чужакам. Поэтому супругам пришлось снова покинуть Крым.

Новый старт под Киевом

Новое место под солнцем Галимовы нашли под Киевом. Альфад — полковник, бывший военный. Но в Ирпене с женой основал свой бизнес — открыл киоск с кофе и выпечкой. Маленькое кафе назвали Балиш — это традиционное национальное блюдо татарского и башкирского народов.

Но в Ирпене жизнь спокойной была недолго. Началась полномасштабная война. Галимовы снова были вынуждены покидать свой дом. От обстрелов бежали в Ужгород.

— Мы были два дня в бомбоубежище. Когда начались сильные взрывы, сын сказал уезжать. Они уехали в Ужгород, мы за ними, — вспоминает Эльмира.

Их киоск в Ирпене российские военные сначала ограбили, а затем полностью уничтожили.

— Мы видим результат “русского мира”. Это варварство, все ограбили, забрали все оборудование, а потом сожгли, — рассказывает Альфад.

Еще один новый старт

В Ужгороде Галимовы арендовали квартиру и уже через три месяца в чужом городе открыли новое кафе. Не опустили руки и снова начали жизнь сначала.

Знаете, в чем сила Украины и ее будущего? На каждом месте, разрушенном Россией, появится что-то новое и лучшее, — отмечает мужчина.

Вместо балиша Эльмира теперь готовит вкусные вафли по рецепту своей бабушки. В новом Ирпень-кафе супругов есть напитки на разный вкус. Украинцы, которые ценят качественное эспрессо, здесь частые гости. Полюбили новое кафе и переселенцы.

Ужгород, говорят Галимовы, очень комфортный город. Именно здесь принялись усердно учить украинский язык. Начали с гимна, а также учат и выполняют упражнения в специальной тетради.

В дальнейшем Галимовы хотят с киоском отправиться в тур по Европе, чтобы рассказать людям о зверствах россиян. На фасаде фургона у них плакат с их историей в фото. Но навсегда покидать Украину не собираются. Мечтают возвратиться в украинский Крым.

Украинцы даже на оккупированных территориях оказывают сильное сопротивление захватчикам. Ранее мы рассказывали историю жительницы Херсона о митингах в городе и российской оккупации.

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