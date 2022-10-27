Росія гнітила три покоління — історія кримськотатарського подружжя, яке вкотре починає життя заново

Росія гнітить уже три покоління у їхній родині. Альфад та Ельміра Галімови — кримські татари. Після анексії півострова їм довелося виїхати й починати нове життя в Ірпені.

Там подружжя заснувало свій бізнес, маючи кіоск із кавою і традиційною випічкою. Та російські окупанти його вщент зруйнували. Через війну сім’я Галімових переїхала до Ужгорода.

Тут народився їхній найменший онук і з’явилася нова кав’ярня. Ми розповімо історію переселенців, які не опустили руки, не збираються залишати рідну країну і мріють повернутися в український Крим.

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Родина подружжя поколіннями страждає від російського гніту. Спочатку більшовики розкуркулили дідуся і конфіскували все його майно. Батька радянська влада депортувала з Криму в Узбекистан.

У 1994 році Галімови повернулися на землю свого народу, знайшли роботу й збудували дім. Та після анексії Криму Росією до кримських татар тут почали ставитися як до чужинців. Тому подружжю довелося знову покинути Крим.

Новий старт під Києвом

Нове місце під сонцем Галімови знайшли під Києвом. Альфад — полковник, колишній військовий. Та в Ірпені з дружиною заснував свій бізнес — відкрив кіоск із кавою та випічкою. Маленьку кав’ярню назвали Баліш — це традиційна національна страва татарського та башкирського народів.

Але в Ірпені життя спокійним було не довго. Бо почалася повномасштабна війна. Галімови вдруге змушені були залишати свій дім. Від обстрілів втекли до Ужгорода.

— Ми були два дні в бомбосховищі. Коли почалися сильні вибухи, син сказав виїжджати. Вони поїхали до Ужгорода, ми за ними, — згадує Ельміра.

Їхній кіоск в Ірпені російські військові спочатку пограбували, а потім ущент знищили.

— Ми бачимо результат “російського миру”. Це варварство, все пограбували, забрали все обладнання, а потім спалили, — розповідає Альфад.

Ще один новий старт

В Ужгороді Галімови орендували квартиру і вже за три місяці в чужому місті відкрили нову кав’ярню. Не опустили руки та знову почали життя спочатку.

Знаєте, в чому сила Укаїни та її майбутнього? На кожному місці, що зруйнувала Росія, з’явиться щось нове та краще, — наголошує чоловік.

Замість баліша Ельміра тепер готує смачні вафлі за рецептом своєї бабусі. У новому Ірпінь-кафе подружжя є напої на різний смак. Жителі Ужгорода, які цінують якісне еспресо, тут часті гості. Полюбили нову кав’ярню і переселенці.

Ужгород, кажуть Галімови, дуже комфортне місто. Саме тут взялися старанніше вчити українську мову. Почали з гімну, а також вчать та виконують вправи у спеціальному зошиті.

Надалі Галімови хочуть з кіоском податися в тур Європою, щоб розповісти людям про звірства росіян. На фасаді фургона у них плакат з їхньою історією у фото. Але назавжди залишати Україну не збираються. Мріють повернутися в український Крим.

Українці навіть на окупованих територіях чинять сильний опір загарбникам. Раніше ми розповідали історію жительки Херсона про мітинги у місті та російську окупацію.

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