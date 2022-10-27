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Росія гнітила три покоління — історія кримськотатарського подружжя, яке вкотре починає життя заново

Світлана Ковбиця 27 Жовтня 2022, 14:00
Ельміра та Альфад Галімови — історія кримськотатарського подружжя

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