Вместо вазонов с цветами — российские снаряды: история семьи с Херсонской области, потерявшей самое ценное

Вместо привычных вазонов с цветами под своими окнами они увидели российские снаряды. Эти металлические носители смерти мужу Натальи пришлось собирать по всему двору.

Дом семьи чудом уцелел на улице, где большинство домов разрушено до основания всеми видами оружия, в том числе и фосфорными бомбами.

А когда-то здесь бегал сын пары, родители могли спокойно выращивать в теплицах зелень, которую готовили на продажу. Теперь огород пока не пригоден для выращивания из-за количества снарядов.

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Мы сами на себя зарабатывали, нам хватало и на дом, и ребенка снабжать, и детям помогать старшим.

А ребенок пока живет отдельно со старшей дочерью, поскольку в родном селе Посад-Покровское Херсонской области пока нет ни условий, ни желаемой безопасности.

Не осталось там и близких семьи. Два зятя Натали служат в ВСУ, а родной брат погиб. Мужчина с 2014 года защищал Украину на Донбассе, затем за год до полномасштабного вторжения присоединился к Азову.

В Мариуполе был, выжил в Мариуполе. Взяли в плен их, выводили ребят. И вот в июле он погиб.

Он был одним из украинских военных, которые стали жертвами террористического акта россиян в Еленовке.

Теперь о нем Наталье остается лишь вспоминать, как и о том, как приходилось покинуть родное село на восемь месяцев, чтобы спастись. А еще — начинать отстраиваться и чинить теплицы, которые дают новую жизнь украинской земле.

Как потерять все, знают и жители Киевской области. Читай историю семьи из Гостомеля, которая бежала от ловушек оккупантов.

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