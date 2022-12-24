Рассказы

Вместо вазонов с цветами — российские снаряды: история семьи с Херсонской области, потерявшей самое ценное

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 декабря 2022, 22:00
Історія родини з Херсонщини
Фото: Суспільне

Больше новостей
МастерШеф
Вершина вкуса покоряется только храбрецам: МастерШеф — кто победил и лучшие блюда повара
Стіл на Новий рік 2023: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
Держи кошелек крепче — как вырастут цены на новогодний стол 2023
Фильми о любви
Искренняя, вечная и вдохновляющая: фильмы о любви, которые тебе стоит посмотреть
Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов
Смотреть больше

Материалы по теме

Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов
Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим
Мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами! Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Starlink купить
Как заказать и установить в Украине интернет от Starlink: читай пошаговую инструкцию
класична музика
Классическая музыка для головы, сердца и души — почему ее стоит слушать

Видео
0:08:47
Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим

Мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами! Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Covid-19
COVID-19 не исчез! Что известно о продлении карантина в Украине и какая ситуации в мире сейчас
0:05:35
Херсон
Жестокий обстрел Херсона 24 декабря: уже известно о семи погибших и десятках раненых
Конгрес США схвалив проект бюджету на 2023 рік: чого чекати Україні
$45 млрд для Украины и союзников! Как потратят средства из госбюджета США на 2023 год
В Киеве не курсируют трамваи
Из-за нехватки электроэнергии в Киеве перестает курсировать наземный электротранспорт: что известно
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Заява G7 щодо війни в Україні: Путіна притягнуть до відповідальності
$32 млрд помощи Украине и привлечение РФ к ответственности — результаты встречи G7
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:58
Арциз
Оправляются от удара россиян: как происходит восстановление города Арциз
Больше видео
Гром
Читать дальше
Мы их встречаем огнем и мечом: история бойца Грома, безжалостно уничтожающего врагов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь