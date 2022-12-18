“В Гостомеле было опасно, поэтому мы побежали… в Бучу”: история семьи, которая бежала от ловушек оккупантов

Екатерина Титова стала известна благодаря абсолютно ужасным событиям, когда она убегала с пятилетней дочкой из ада Гостомеля. Историю Кати и как война перевернула ее жизнь, рассказала журналистка издания УП.Жизнь Виктория Ярыжко.

Бежим, доченька, бежим изо всех сил. А поплачем потом, — так говорила Катерина своей дочке, когда та уже рыдала и падала от бессилия и ужаса.

Во время этого их с дочерью сфотографировали фотокорреспонденты британского издания The Sun. А российские пропагандисты, после публикации фото и статьи о спасении мирных жителей из города, который оккупанты равняли с землей, выдали: все это — постановка и фальсификация.

Цель номер один

Гостомель был приоритетной целью для российских оккупантов, а точнее — аэродром Антонов, на котором дислоцировалась украинская авиация. В частности, и самый большой в мире самолет — украинская Мрия.

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24 февраля на аэродроме высадился российский десант.

25 февраля женщина стояла у окна и смотрела, как вдоль ее дома едет колонна вражеской техники. Екатерина признается: это было ужасное чувство беспомощности, когда ты ничего не поделаешь, но тебе очень страшно.

— К вечеру стало известно, что россияне оккупировали таунхаусы у трассы: выгоняли оттуда людей, выкидывали их вещи и сидели там. Уже со временем местные обнаружили форму тех военных — это были спецназовцы из СОБРа.

Они ехали на Киев, чтобы разгонять протесты гражданских людей. Нашли железные щиты и ящики со свето-шумовыми гранатами.

27 февраля ВСУ нанесли удар по аэродрому в Гостомеле, чтобы враг не мог его использовать в своих целях. И когда все стихло, Екатерина с мужем вышли на улицу, чтобы изучить ситуацию вокруг. По воспоминаниям нашей героини, у нее был ступор, и до сих пор она не может прийти в себя после увиденного.

Катя рассказала, что россияне дислоцировались у местного супермаркета, стоявшего у трассы на выезде из Гостомеля. В течение шести часов оккупанты расстреливали каждый гражданский автомобиль, который пытался выехать из города.

— Мы видели машины, которые были расстреляны в упор. У меня до сих пор перед глазами зеленый Жигуль у дороги: у него было пулевое отверстие на месте, где сидит пассажир, и вокруг отверстия было огромное красное пятно, — вспоминает Екатерина Титова.

А еще говорит: во всей этой кутерьме, смерти и хаосе, украинские военные пытались хоть как-то позаботиться о тех, кто умер: накрывали голову или тело и клали рядом кусок хлеба.

Бой за Гостомель

3 марта украинские военные начали строить оборонную линию в направлении Киева. Местные, как только узнали, присоединились: кто бочку притащил, кто — лавку, и так каждый. Уже ночью началось страшное сражение за Гостомель. Семья Титовых с двумя детьми спрятались в своем подвале.

К утру первая линия россиян была уничтожена, но оккупанты уже готовили следующую. Катя с мужем и детьми не успели выехать — их предупредили слишком поздно.

И война заиграла новыми звуками — страшнее и громче, потому что бой велся прямо перед их домом.

Било с невероятной силой: под нами буквально колыхалась земля, все качалось, будто мы сидели на воде. И так долго битва продолжалась, что наша дочь не удержалась, обмочилась, — вспоминает Екатерина.

— Когда немного стихло, мужчина подхватил малышку и побежал в дом, чтобы помыть ее и переодеть. И тут – очередной прилет. И вот представьте: муж буквально за три секунды до взрыва как раз подбегает к подвалу, малышку над люком держит. И я кричу: “Бросай!”. Как будто чувствовала, что сейчас бахнет. И он бросает малышку мне в руки. Мы с ней падаем на спину, муж падает за нами.

В тот же момент семья услышала громкий взрыв. Александра от этого оглушило.

Очередной прилет был уже в их дом. Они выждали полчаса тишины и рванули из ада — нужно было срочно убегать, спасать себя и детей. Но открыв ворота, женщина во второй раз остановилась, шокированная увиденным: прямо перед выходом были окопы, в которых лежали мертвые украинские военные.

Чуть дальше — черный столб дыма. Там взорвался газопровод, в который попали оккупанты.

По плану, Титовы должны были бежать к местному стеклозаводу, где в подвале прятались гражданские. Но через мгновение осознали: живыми они даже дороги не перебегут. Поэтому решили бежать к кумовьям в… Бучу.

Связи тогда не было ни в Гостомеле, ни в Буче, поэтому узнать о таком же аде в соседнем городе возможности просто не было. Они пешком преодолели шесть километров — через леса, дворики, стройки.

Из ловушки — в ловушку: Буча

Когда семья Титовых пришла в Бучу, то увидели картину едва ли не хуже, чем в Гостомеле: повсюду стояли российские БТРы, военные и трупы мирных жителей.

Утром шестого марта Титовы с кумовьями бежали из Бучи, снова по лесам и оврагам, чтобы не попасться на глаза россиян. Должны были разделиться, чтобы не привлекать внимания: сначала пошли Катя с мужем и детьми. Целью было пройти 14 километров через Ирпень до Романовки. Там людей эвакуировали в Киев.

Им помог случай: в нескольких километрах от Бучи их встретил водитель, который отвозил таких же испуганных людей к мосту в Ирпене. Когда мужчина открыл дверь багажника, то Екатерина увидела человек десять.

— Приезжаем к ирпенскому мосту, а его нет, только остатки. А на остатках — десятки прострелянных машин. Как добраться на ту сторону? Спускаемся, там навалены какие-то доски: узенькие, торчат в разные стороны.

Здесь же, под мостом, брошенные чемоданы и детские коляски. Лежит перевернутый автомобиль. И так мы по этим доскам осторожно пересекли реку, — вспоминает женщина.

На той стороне моста людей встретил боец ВСУ и объяснил: нужно бежать изо всех сил вдоль бетонного ограждения. И люди ринулись бежать, словно это был последний забег в их жизни: и старые, и малые. Когда возле людей упал снаряд, все как один упали на землю.

— Поднялись, побежали. Моя дочь была уже так истощена, что начала плакать. А я говорю ей: “Бежим, доченька, бежим изо всех сил. А поплачем потом”. И она просто бежит и ревет, я ее тяну, а рядом сын старший.

А дальше был автобус. Спасительная дорога на Киев, потом в Винницу. До тех пор, пока нельзя было возвратиться домой.

Семья вернулась домой через несколько месяцев. Екатерина — ювелир, и ее работа смогла спасти женщину в такое сложное время. После восстановления дома и мастерской Катя снова взялась за любимое дело, через которое может выразить все то, что пришлось пережить.

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