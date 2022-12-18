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“В Гостомелі було небезпечно, тож ми побігли… до Бучі”: історія сім’ї, яка тікала від пасток окупантів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 16:00
Катерина Титова
Фото: Facebook

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