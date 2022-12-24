Розповіді

Замість вазонів з квітами — російські снаряди: історія родини з Херсонщини, яка втратила найцінніше

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 22:00
Історія родини з Херсонщини
Фото: Суспільне

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