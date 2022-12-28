Розповіді

Зрадив французький легіон задля повернення до України: Станіслав Чечко та його історія

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 12:00
Станіслав Чечко
Фото: The Village Україна

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