Задача не столь кинематографическая, как кажется: история добровольца из Донецка с позывным Викинг

Ему до сих пор снится село возле Марьинки. Военнослужащий Дмитрий с позывным Викинг рассказывает, что там он всегда проводил каникулы в детстве, поэтому и мечтает вернуться, пройтись по знакомым тропинкам.

Пройдусь по лесам, замкну цикл, хочу почувствовать что-то.

Он пока не знает, что может там почувствовать. Во снах ему всегда кажется, что ему там не рады. Также неизвестно, что произошло с его квартирой в родном Донецке, откуда пришлось уехать в 2014 году.

Дмитрий предполагает, что там сейчас живут другие люди. Друзей в городе тоже у него не осталось, помнят ли его родные — неизвестно.

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Также не знает военный и то, осталось ли хоть что-то от его прошлой жизни. Однако Викинг уверен, что сейчас он имеет гораздо больше — семью из собратьев, с которыми в один день встал на оборону независимости Украины.

24 февраля мужчина находился в Киеве. Работал накануне до ночи и слышал, как начинается полномасштабная война не сквозь сон, а уже в достаточно сознательном состоянии. Вещи не собирал, только приготовил себе вкусный кофе, выкурил сигарету и решил стать к оружию.

Подумал: в принципе это была хорошая жизнь — но уже хватит. Не в том смысле, что пора умереть, а в том, что хватит уже оставаться в стороне.

Дмитрий никогда не думал о военной карьере и даже после десяти месяцев в строю до сих пор не мечтает ее продолжать. Просто в один момент понял, что не хочет искать отговорки, почему не идет защищать страну. Поэтому, несмотря на страх, поехал в центр столицы в место, где можно было получить оружие.

Также были опасения, что из-за регистрации в Донецке его могут не взять на службу. У Викинга даже был запасной план — партизанить. Однако всех желающих начали распределять, поэтому Дмитрий сразу попал практически на передовую.

Когда я увидел всю эту толпу добр6овольцев, я испытал невероятное чувство. Восторг! В какой-то степени я нашел себя. Первым пунктом назначения был Ирпень. Мужчина признается, что в такие моменты, когда на тебя едет танк, а против него у тебя только два коктейля Молотова и автомат, тогда твоя жизнь меняется. Единственное, чего хотелось тогда, — это быть полезным. Викинг делится, что стремится сделать хоть что-то, что будет иметь значение: выстрелить в оккупанта, поставить растяжку, выкопать блиндаж. Я понимал, что я очень одноразовый в этой ситуации. И моя задача была хотя бы один на двоих разменяться: хотя бы двоих с собой забрать, как в Counter-Strike (компьютерной игре – ред.). До начала полномасштабной войны Дмитрий не мог подумать, что у него будет столько умений. Раньше мужчина работал в медиа, кино, рекламе, даже играл на бас-гитаре. После переезда пытался предостеречь окружающих людей от равнодушия к войне.

Но когда она снова пришла к нему на порог, все оставил ради службы в контрдиверсионном подразделении.

Сейчас Викинг занимается борьбой с диверсантами и ловит тех, кто сотрудничал с врагом. Этому его научили еще в первые дни полномасштабной войны, поскольку в противовес нехватке оснащения нужно было ставить профессиональные навыки.

В реальной ситуации, когда оружие у тебя в руках, когда большой стресс, а все вокруг гремит и летает, когда рядом твоих товарищей забирают в пакеты, то твоя задача не столь кинематографична, как кажется.

Также с первых дней осталось ощущение единства с собратьями, которые также в один день решили стать добровольцами и защищать самое ценное. А все праздники пока проходят стороной.

Свой юбилейный 40-й День рождения, который припадает на 1 января, мужчина праздновать не собирается. А Новый год, делится, будет рад встретить с новой семьей — своим подразделением. Однако лучшим праздником будет только победа Украины.

Совсем другие мечты были и у Павла с Анной из Донецкой области, которые стремились создавать сказку. Однако с 24 февраля поставили свое производство на военные рельсы. Читай историю супругов из Донецкой области, создающих уникальную амуницию для наших героев.

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