Рассказы

Задача не столь кинематографическая, как кажется: история добровольца из Донецка с позывным Викинг

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 декабря 2022, 09:00
Історія добровольця з Донецька на псевдо Вікінг
Фото: Суспільне

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Невеликі сплески активності зменшують ризики смерті
Немного активности, чтобы продлить жизнь. Читай о новом исследовании австралийских ученых
Холодець
Классический и современный рецепты: как варить холодец
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Як зволожити шкіру під час вйни
От стресса пересыхает кожа — рассказываем, как этого избежать

Видео
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні

Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
0:05:53
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:36
Екатерина ІІ
Памятник Екатерине в Одессе — все! Окончательно. Какова его судьба и где теперь будет стоять
0:02:29
Андрей Кореневич
В неволе остается не менее 750 защитников Мариуполя: что рассказал освобожденный Андрей Кореневич
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Украиной летят ракеты. Что известно об обстреле 29 декабря
0:02:43
Сбор средств на ВСУ
Квіти Перемоги: как купить редкие растения за полцены и помочь ВСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Історія українського захисника
Читать дальше
Смерти не так боялся, как конечность потерять! История мужественного пути украинского защитника к протезированию

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь