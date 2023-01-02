Розповіді

Треба стиснути зуби й рухатись далі — як військовий втратив зір, але не жагу до життя

Ірина Цимбал 02 Січня 2023, 08:30
Історія військового, який після поранення знайшов сили жити далі

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