К армии мотивировала присоединиться…злоба. История музыкального терапевта Корольок, которая теперь извлекает раненых из ада

Боевой медик роты Инна с позывным Корольок имеет одно простое желание на период после войны. 24-летняя девушка говорит, что когда победим, то будет долго извиняться перед родителями за свое поведение.

Дело в том, что никто из родных не знал, где она и что с ней. Полномасштабное вторжение Инна встретила во Львове, хотя родом из Одессы. Сначала разместила у себя дома людей из Николаева, сама переехала к подруге и пыталась найти себе место.

Инна пыталась волонтерить и все же найти свое спокойствие, но это ей никак не удавалось. Ее, в прошлом музыкального терапевта, который должен был лечить души, мучил вопрос, что теперь делать дальше.

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Ранее она обожала настольные игры и большие веселые компании, поэтому появилась определенная едва ощутимая связь с ее новым решением. Кроме того, мама Инны медик, самая девушка с 2015 года волонтерила при Львовском военном госпитале. Там и научилась складывать лекарства, работать с ранеными и ухаживать за ними.

Поэтому когда 24 февраля российские ракеты полетели по разным украинским городам, то разразилась гневом. Даже на вопрос, мотивирующий присоединиться к армии, девушка отвечает просто: “Злость”.

Я по своей сути гневная личность, а когда что-то угрожает мне, моей семье, моим друзьям, моему окружению — я готова сделать все, чтобы защитить, заслонить, сохранить.

Сначала поступила в ГФТХ Львова, а затем отнесла документы во Львовскую бригаду. Родители Инны узнали, что их дочь уже в рядах ВСУ, только из соцсетей.

В то же время с публикацией в целом она отправила родным сообщение, что едет на выезд и выйдет на связь позже.

Я нашла свое спокойствие только на нуле, здесь я задействована по максимуму, и это меня мотивирует еще больше.

Сама Инна довольна своим решением, хоть и считает, что задолго колебалась перед его принятием. Теперь говорит, что все сделала правильно, поскольку имеет возможность спасать жизнь своих собратьев из ада. Она ответственна за здоровье личного состава своего взвода.

Везде, где есть вылазки, всюду есть медик. Поэтому я такой хвостик с пилюлями, порошочками и турникетами.

Но когда нужно, то саму Инну, кажется, спасает судьба или высшие силы. Как назвать это, и сама медик не знает. Просто вспоминает один случай, когда должна была развернуть медпункт.

В день, когда приехала осмотреть для него место, один из браслетов, который Инна очень любила, порвался. Она любила раньше перебирать на нем камни, когда молилась или думала о чем-то.

Я приехала осмотрела место и у меня разрывается мой оберег… Как талисман.

На следующий день у Инны диагностировали тяжелую пневмонию и она не смогла уехать обустраивать место для медпункта. К вечеру она узнала, что в тот дом, где она должна быть, прилетела ракета.

Ее же родительский дом, к счастью, цел. Там ее ждут родные, а больше всего, пожалуй, кошка Кира. Она создает особенное чувство комфорта. Но когда Инна вернется, то будет наверстывать все, чего ей сейчас так не хватает, очень простых вещей.

Очень люблю свою кухню, книги рецептов, эксперименты, вот этого мне не хватает.

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