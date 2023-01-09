Знала, что Россия — враг, задолго до 24 февраля… История медика Рокси, которая спасает жизнь на Востоке

Мы продолжаем знакомить тебя с украинками на фронте. Они как уничтожают врага, так и спасают жизнь нашим военным. Ирине всего 22 года. Она — медик добровольческого батальона Госпитальеры с позывным Рокси.

Девушка родом из Обуховского района, имеет медицинское образование, но до полномасштабного вторжения мечтала открыть свой салон. Ее историю рассказали в проекте Землячки.

Ирина признается, что до последнего не могла поверить, что началась полномасштабная война. Поэтому 24 февраля, как обычно, начала собираться на работу. Но потом все стало серьезнее, и девушка начала ходить на дежурство медиком в местную ТрО.

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Позже Ирина прошла обучение у Госпитальеров и присоединилась к батальону. Она говорит, что до этого имела беззаботную мирную жизнь, в которой были путешествия, вечеринки и планы. Рокси любит комфорт, но на фронте все меняется.

— Как только моя нога ступает на землю Донбасса, все меняется. Мне все равно, как выглядит душ, главное, чтобы вода горячая была. А если холодная — и она сойдет, главное — помыться. От салфеток у меня страшная сыпь, — делится она.

Так же относится и к спальному месту. Может спать даже на полу. Сейчас он находится там, где нельзя растопить буржуйку, а свет дают крайне редко. Так что приходится одеваться как луковица. Но даже в таких условиях создает себе комфорт. Она всегда возит с собой любимую игрушку, подушку, плед и флаг.

История с фронта

Рокси рассказывает историю, которая ей запомнилась на фронте. Это было в августе, когда поехали забирать погибшего бойца.

— Приезжаем на точку эвакуации, где я узнаю, что парень только вчера вернулся из дома, только на днях женился… Затем открываю черный мешок, а он… Лежит в вышиванке.

Еще помню, его документы лежали в кармане, немного порваны, а детский рисунок — осторожно завернутый в два файла. До сих пор болит… — рассказала Ирина.

О реальности сейчас

Медик уверяет: ее задача сейчас — спасать жизнь. Каждый раз, когда нужно куда-то ехать, девушка боится, что погибнет. Однако все равно едет.

— Россия — враг. Я знала это еще задолго до 24 февраля. Нам представился шанс победить этого врага. Преодолеть его — самая большая мотивация быть здесь, — подчеркивает она.

Ирина гордится всеми своими коллегами и мысленно обнимает каждого. А после победы прежде всего хочет поехать на могилы к собратьям и сказать: “Спите спокойно, мы смогли…”

Украинские врачи не боятся проводить операции и спасать жизни даже под мощными обстрелами. Ранее мы рассказывали истории несокрушимых николаевских врачей.

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