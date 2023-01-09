Рассказы

Знала, что Россия — враг, задолго до 24 февраля… История медика Рокси, которая спасает жизнь на Востоке

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 15:00
Історія медикині Роксі з Госпітальєрів про роботу на Сході
Фото: Instagram, Facebook

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