Рассказы

“Украина защищает Европу, значит — мою страну!” История литовца, воюющего на украинском фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 января 2023, 19:00
Історія литовця Жигімантаса про захисти України на війні
Фото: Суспільне

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