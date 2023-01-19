“Украина защищает Европу, значит — мою страну!” История литовца, воюющего на украинском фронте

Свободу Украины защищают граждане разных стран в рамках международного легиона. Так с первых дней полномасштабного вторжения приехать защищать Украину из Литвы решил Жигимантас.

Сначала обучал военному делу украинцев, но впоследствии решил идти на передовую. Ему всего 25 лет, дома его ждет жена и четырехлетний сын. Но Жигимантас уверен: Украина защищает Европейский Союз и его ценности, так что на этой войне он защищает и Литву тоже.

Сейчас мужчина находится на Херсонском направлении в 124-й бригаде ВСУ, свою историю рассказал для Суспільного.

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Как решил приехать в Украину

Жигимантас девять месяцев проходил службу в литовской армии, затем подписал контракт на два года. Но когда началась полномасштабная война в Украине, решил помогать нашей стране на фронте.

У него была мысль, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о формировании иностранного батальона. Литовец хотел быть одним из первых, кто к нему присоединится.

Я ждал этого момента. Как только объявили, что западные военные могут приезжать воевать за Украину, то сомнений не было. Оставил работу, и с другом приехали сюда, — вспоминает он.

Приезд в Украину

Мужчина рассказывает: то, что было в Украине, не увидишь в мирное время. Еще на границе они с другом поняли, какая была напряженная ситуация. Много военных, полиции, тщательные проверки документов.

— Проезжаешь границу — через каждый километр блокпосты. Такого не увидишь в стране, где войны нет.

Это было так, будто ты знаешь, что ты уже на войне. Понимаешь, что здесь опасно, — делится военный.

В Украине Жигимантас учил украинских военнослужащих, однако через два месяца понял, что это не его призвание. Он решил идти на передовую.

— Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Я как гражданин Европейского Союза думаю, что это мой долг. Этим я ненапрямую защищаю Литву — свою Родину, — убеждает он.

О Херсонском направлении

Подразделение Жигимантаса было отправлено на Херсонское направление. Он вместе с собратьями защищал Николаев от продвижения оккупантов. Там пришлось находиться под обстрелами, но россияне не продвинулись вглубь Николаева.

— В самом штурме Херсона мы не участвовали. Мы были где-то в тылу, ждали в качестве подкрепления. Я получил ранение. Меня увезли на лечение. Почти два месяца я лечился. Ребята работали, — продолжает Жигимантас.

Вместе с ним Украину защищают еще трое литовцев, но друзей у него гораздо больше. Отмечает, что когда делишь с кем-то один окоп во время обстрела, то становишься друзьями.

— Запомнилось, как мы уничтожили один танк уже ночью, мы попали в засаду. Нас страшно обстреливали, уже думали, что нам конец. Двое из группы получили контузии, — говорит он.

Несмотря на то, что его бригада не освобождала Херсон, в город заходили как разведывательная группа. Местные рассказывали, что освобождение произошло очень быстро, и большинство не поверило в то, что ВСУ уже в Херсоне.

Сейчас враг постоянно обстреливает Херсон после отступления. В последний раз, когда Жигимантас был в городе, видел в глазах людей напряжение и страх. Однако отмечает, что отношение людей к военным очень трогательное: они всегда готовы помочь.

Друзья литовца смирились с решением сражаться за Украину и поддерживают. Родители — ждут его возвращения. С сыном Жигимантас поддерживает видеосвязь, но не рассказывает ему о своем местонахождении и войне. Самая большая мечта мужчины сейчас — победа Украины.

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