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Наші вдома! Ще 116 полонених повернулись на українську землю

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Лютого 2023, 12:40
обмін полоненими

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Наші вдома! Ще 116 полонених повернулись на українську землю

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