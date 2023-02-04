Наші вдома! Ще 116 полонених повернулись на українську землю

Сніжний ранок нагадує, як колись у дитинстві щастям вважалась така погода. Однак усі українці подорослішали в мить, і тепер найбільше цього сліпучо білого дня нас тішить, що українські захисники повертаються додому.
4 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про черговий успішний обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулись 116 людей. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.
87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.
Також на українську землю знов ступили херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью.
Також тепер вдома тіло загиблого воїна-добровольця Кулика Євгенія Олеговича — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну.
Працюємо далі. Ми повернемо всіх.
Працюємо далі. Ми повернемо всіх.
Одним із втішених українців, які повернулись додому внаслідок обміну, колись був і Олександр Морський. Чоловік родом з Івано-Франківщини, але 24 лютого зустрів ворога у Маріуполі. Читай історію моряка-прикордонника про війну та полон.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!