Наші вдома! Ще 116 полонених повернулись на українську землю

Сніжний ранок нагадує, як колись у дитинстві щастям вважалась така погода. Однак усі українці подорослішали в мить, і тепер найбільше цього сліпучо білого дня нас тішить, що українські захисники повертаються додому.

4 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про черговий успішний обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулись 116 людей. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Також на українську землю знов ступили херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.

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Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью.

Також тепер вдома тіло загиблого воїна-добровольця Кулика Євгенія Олеговича — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну.

Працюємо далі. Ми повернемо всіх.

Одним із втішених українців, які повернулись додому внаслідок обміну, колись був і Олександр Морський. Чоловік родом з Івано-Франківщини, але 24 лютого зустрів ворога у Маріуполі. Читай історію моряка-прикордонника про війну та полон.

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