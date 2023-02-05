Харьков в очередной раз под обстрелами. Сегодня утром в городе был зафиксирован прилет в центральную часть (Киевский район). Город атаковали двумя ракетами класса С-300, которые тяжело сбить.

В Харьковской ОВА сообщают о пяти пострадавших. Узнай, что известно на этот момент о циничном обстреле Харькова россиянами.

Обстрел Харькова сегодня

В результате сегодняшних ракетных ударов по центру Харькова пострадали пять гражданских людей.

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Одна из российских ракет попала в жилую застройку, после чего там загорелся пожар. 54-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Трем мужчинам 51, 55 и 58 лет оказали медицинскую помощь на месте.

Спасатели все еще работают и ликвидируют последствия вражеской атаки. Ведь один из жилых домов получил серьезные повреждения. Жителей оперативно эвакуировали с места происшествия.

Также ранение получил охранник ВУЗа, в центральный корпус которого попала другая российская ракета С-300. У мужчины незначительные повреждения. Он получил медицинскую помощь на месте.

Главный корпус — прямое попадание. Три этажа разрушены.

Архитектурный корпус — окна, двери, оборудование, общежитие (повреждены — ред.), — говорит ректор Харьковского университета городского хозяйства Владимир Бабаев.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов поделился страшными кадрами с места происшествия.

Прямое попадание в жилой дом! Россияне атаковали Харьков ракетами С-300 / 7 Фотографий

Бахмут сегодня — пример несокрушимой крепости. Оккупанты круглосуточно обстреливают город из тяжелой артиллерии. Кое-где в окрестностях происходят автоматные дуэли. Смотри, какая сейчас там ситуация.

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Главное фото: Олег Синегубов / Telegram