Небезпечний репортаж: як передмістя Херсона живе на відстані снайперської кулі від росіян

Їх звільнили від окупації, але ворожі снайпери чатують одразу за річкою. Передмістя Херсона — Антонівка — розташована на самісінькому березі Дніпра.

Заїзд у селище пролягає під зруйнованим легендарним Антонівським мостом. Ворог стоїть за кілька сотень метрів та цілодобово тероризує місцевих, щільно поливаючи їх вогнем. Але все ж там залишаються люди.

У приватному секторі кожна друга хата побита. І це без перебільшення — загалом в Антонівці пошкоджено 50% будівель.

Інтенсивність обстрілів тут дуже велика, тому люди вже призвичаїлись робити всі свої справи на вулиці дуже швидко.

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Також місцеві сформували команду волонтерів, аби допомагати одне одному пережити страшні часи. В Антонівці залишилось дуже багато лежачих та маломобільних, які потребують гуманітарної допомоги.

Громаді потрібні:

ліхтарики та батарейки до них;

дрова і брекети для опалення;

паливо;

засоби для гігієни;

ліки.

Люди тут з листопада живуть без світла. Вода в будинках є, та й то лише інколи. Однак антонівці не втрачають оптимізму та вірять у швидку перемогу українців над росіянами.

Ситуація в Херсоні не набагато краща. Росіяни обстрілюють місто по кілька разів на день. Дивись, що відбувається в обласному центрі.

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