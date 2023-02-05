Опасный репортаж: как пригород Херсона живет на расстоянии снайперской пули от россиян

Их освободили от оккупации, но вражеские снайперы поджидают сразу же за рекой. Пригород Херсона — Антоновка — расположена на самом берегу Днепра.
Заезд в поселок проходит под разрушенным легендарным Антоновским мостом. Враг стоит в нескольких сотнях метров и круглосуточно терроризирует местных, плотно поливая их огнем. Но все же там остаются люди.
В частном секторе каждый второй дом разрушен. И это без преувеличения — в общей сложности в Антоновке повреждено 50% зданий.
В частном секторе каждый второй дом разрушен. И это без преувеличения — в общей сложности в Антоновке повреждено 50% зданий.
Интенсивность обстрелов здесь очень большая, поэтому люди уже привыкли делать все свои дела на улице очень быстро.
Также местные сформировали команду волонтеров, чтобы помогать друг другу пережить страшные времена. В Антоновке осталось очень много лежащих и маломобильных, нуждающихся в гуманитарной помощи.
Общине нужны:
Люди здесь с ноября живут без света. Вода в домах есть, и то только иногда. Однако антоновцы не теряют оптимизма и верят в скорую победу украинцев над россиянами.
Ситуация в Херсоне ненамного лучше. Россияне обстреливают город несколько раз в день. Смотри, что происходит в областном центре.
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