Опасный репортаж: как пригород Херсона живет на расстоянии снайперской пули от россиян

Их освободили от оккупации, но вражеские снайперы поджидают сразу же за рекой. Пригород Херсона — Антоновка — расположена на самом берегу Днепра.

Заезд в поселок проходит под разрушенным легендарным Антоновским мостом. Враг стоит в нескольких сотнях метров и круглосуточно терроризирует местных, плотно поливая их огнем. Но все же там остаются люди.

В частном секторе каждый второй дом разрушен. И это без преувеличения — в общей сложности в Антоновке повреждено 50% зданий.

Интенсивность обстрелов здесь очень большая, поэтому люди уже привыкли делать все свои дела на улице очень быстро.

Сейчас также смотрят

Также местные сформировали команду волонтеров, чтобы помогать друг другу пережить страшные времена. В Антоновке осталось очень много лежащих и маломобильных, нуждающихся в гуманитарной помощи.

Общине нужны:

фонарики и батарейки к ним;

дрова и брекеты для отопления;

топливо;

средства для гигиены;

лекарства.

Люди здесь с ноября живут без света. Вода в домах есть, и то только иногда. Однако антоновцы не теряют оптимизма и верят в скорую победу украинцев над россиянами.

Ситуация в Херсоне ненамного лучше. Россияне обстреливают город несколько раз в день. Смотри, что происходит в областном центре.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!