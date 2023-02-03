Війна в Україні

Нічне пекло Херсона — росіяни всю ніч хаотично обстрілювали місто та область

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Лютого 2023, 10:30
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 3 лютого
Фото: ДСНС/Facebook

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