Нічне пекло Херсона — росіяни всю ніч хаотично обстрілювали місто та область

У Херсонській області не вщухають вибухи. Лише за 2 лютого росіяни 65 разів обстріляли населені пункти цього регіону. Окупанти б’ють з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків по мирних українцях.

За інформацією Херсонської ОВА, за минулу добу в області загинули дві людини, ще дев’ятеро — отримали поранення. Постраждалого п’ятирічного хлопчика у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Сам Херсон росіяни атакували 13 разів. Ніч не минула спокійно. Читай, що відбувалось у місті цієї ночі.

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ДСНС повідомляє, що росіяни майже всю ніч хаотично обстрілювали квартали Херсона. Унаслідок ворожих прильотів виникло три пожежі, які рятувальникам довелось гасити попри вибухи.

Одна з пожеж виникла в складських приміщеннях торговельного центра. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тож горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. У цей час росіяни почали повторні обстріли.

ДСНС вдалось врятувати від вогню вісім одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площею 600 кв. м. Утім ліквідація пожежі все ще триває.

Крім цього, близько 02:00 ночі російський снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок в одному з районів Херсона. Пожежу ліквідовано.

Ще за півгодини надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення після обстрілу. Пожежу вдалось швидко ліквідувати.

Нічний обстріл Херсона. Пекло. Рятувальники ліквідовують наслідки. На щастя, без жертв та постраждалих, — написав голова ДСНС Сергій Крук.

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