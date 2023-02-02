Україна

Вибухи по всьому місту! Що відбувається в Херсонській області та навіщо росіяни обстрілюють цивільних

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Лютого 2023, 22:00

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