Вибухи по всьому місту! Що відбувається в Херсонській області та навіщо росіяни обстрілюють цивільних

З моменту деокупації Херсону росіяни завдали вже 1739 ударів по місту. Обстріли там не припиняються ні на день.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський та радник міського голови Херсону Роман Головня розповіли в ефірі телемарафону про ситуацію на Півдні.

Ситуація в Херсонській області 2 лютого

Сьогодні продовжуються вибухи по всьому місту. І в центрі, і на околицях теж не стихають постійні артилерійські та мінометні обстріли окупантів, які ведуть терористичні дії проти мирного населення Херсону, — каже Головня.

На його думку, так росіяни хочуть посіяти паніку серед херсонців та продемонструвати свою військову присутність на лівому березі Дніпра.

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За даними Дмитрашківського, внаслідок хаотичних обстрілів цивільних будинків в Комишанах загинула одна жінка. Ще четверо людей отримали поранення, зокрема п’ятирічна дитина.

А в центральній частині Херсона артилерійський удар понівечив домівки мирних людей. 25-річний чоловік загинув.

Терористична держава показує свої наративи й ставлення до людей. Ніякого “руського міру” не існує, саме тому вони цілять у цивільну інфраструктуру, — коментує Дмитрашківський.

Ситуація на фронті за напрямками

Ворог усю ніч намагався обстрілювати наш район. Таких обстрілів було 95, з них 64 — Донецький напрямок, 19 — Запорізький та 12 — Херсонський, — зазначає Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на Запорізькому напрямку ситуація без змін. Спостерігаються активні переміщення ворога. Росіяни укріплюються та намагаються проводити розвідку боєм.

На Донецькому напрямку в районі Мар’їнки вночі було 13 бойових зіткнень. У районі Вугледара ситуація складна. Моральний дух росіян низький, тому загарбники направили туди поліцейський загін для придушення бунтів. Українські військові своєю чергою тримають позиції та відбивають атаки окупантів.

Ситуація в Бахмуті також залишається напруженою. Поліція просить цивільних залишити гарячу точку, але дослухаються не всі. Дивись, скільки дорослих та дітей залишаються в місті.

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