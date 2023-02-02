Новий наступ на Україну: прогноз експертів про те, до чого готується армія та керівництво РФ

Про новий наступ Росії на українські землі говорять уже давно. Військові експерти та керівництво країни дедалі частіше виступають із новими заявами про підготовку, нашу обороноздатність, військову техніку. Що відомо про новий наступ на Україну та чого очікувати від РФ — читай у матеріалі.

Коли буде новий наступ на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков говорить, що РФ може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого, приурочивши його до річниці повномасштабного вторгнення.

Вони живуть символізмом, вони спробують щось зробити приблизно 24 лютого, — сказав Резніков для французького телеканалу BFM TV.

А от військовий експерт Олег Жданов в ефірі Еспресо пояснив, що готовність російських військ не відповідає тим масштабам, про які говорить РФ.

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— Путін дуже полюбляє цю конспірологію, цифрологію. Ми це постійно бачимо по його діях. Він вимагатиме чогось масштабного і великого, а його генерали будуть вимушені віддати наказ переходити до наступальних дій на одному або на декількох оперативних напрямках.

Адже готовність російських військ не відповідає тим масштабам, про які заявляє політичне керівництво РФ, — заявив Жданов.

Військовий експерт Олексій Гетьман спеціально для Вікон розповів, що Росія готує новий наступ на Україну раніше 24 лютого. На його думку, наступ відбудеться раніше для того, щоб до цієї дати вже показати якісь вагомі результати.

— За тією інформацією, якою я володію з Донецька, наші люди чули, як військовослужбовці чи то РФ, чи то так званого ДНР казали, що їм уже віддали наказ захопити місто Вугледар і Запоріжжя до 1 березня. Тобто, якщо вони почнуть 24 лютого, то в них залишиться мало часу. Можна вважати, що найімовірніше, наступ, про який говорять багато експертів, уже розпочався і має саме такий вигляд. — заявив експерт.

Ці атаки, які йдуть зараз по всій дузі від Бахмута, Авдіївки, Мар’янки й до Вугледара — це і є наступ, але вони його підсилюватимуть постійно (роблячи обстріли та руйнуючи наші цивільні міста), — говорить Гетьман.

Він стверджує, що армія РФ поки не здатна зробити наступ по всій лінії фронту.

— Але це можуть бути якісь напрямки. Найімовірніше, це буде саме та дуга, про яку я говорив раніше. І можливо, це буде Луганська область, тому що там зосереджується зараз велика кількість важкої техніки.

Можливо, вони спробують наступати з двох напрямків одразу. Але є передчуття, що вони почнуть трохи раніше наступати, ніж 24 лютого, — зазначив Олексій.

Наступ на Південь 2023: що відомо

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що на сьогодні розглядаються варіанти там, де є скупчення ворожих російських військ.

Це північ — райони Білогородської області, південь — окупована частина Запорізької області, де ворог активізував бойові дії, вони виходили в атаки за кілька попередніх діб. Не мали успіху, ці атаки були відбиті, але там інтенсифікувались бойові дії, — зазначив експерт в ефірі інформаційного марафону.

Натомість Гетьман зазначає, що те угрупування, яке зараз на лівому березі річки Дніпро (неподалік Херсонщини), — під нашим вогневим контролем. Там постійно нищать їхні пункти зосередження, живу силу, техніку, склади.

— Туди перевели з-під Бахмута вагнерівців, які приводять себе до тями після того, як їх пошматували наші Збройні сили.

Тому те, що вони форсуватимуть Дніпро, я думаю, малоймовірно, — розповів експерт.

Новий наступ Росії на Київ: що відомо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі. Про це він розповів для BBC.

Поки що я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі, — зазначив Буданов.

Олексій Гетьман зазначає, що якщо говорити про наступ на Київ по суходолу — варіант малоймовірний.

Наступ з території Білорусі на Київ — не дуже ймовірний. Адже там є такі місця, по яких важко проїхати технікою. Наприклад, річки, лісисто-болотяна місцевість. А ті ділянки, де є суходіл і де можна проїхати — заміновані, і там розташовані наші опорні пункти, — розповів експерт.

За його словами, ЗСУ контролюють ці ділянки та готові там дати відсіч. Але погана новина в тому, що вони (РФ — прим. ред.) уже завезли в Білорусь Іскандери, велику кількість ракет. І, найімовірніше, можуть готувати саме з Білорусі ракетні обстріли нашої країни.

Тому поки можливі обстріли Київщини та взагалі південної частини нашої країни. Однак атака сухопутними військами поки малоймовірна, — відповів Гетьман.

Чи готова Україна до нового наступу Росії

Олексій Резніков в ефірі BFM TV зазначив, що зараз нам вкрай потрібна зброя, щоб стримувати ворога.

Нам потрібна зброя, тому що на війні все вирішує ініціатива, — наголосив міністр.

Також він акцентував на необхідності повітряних ресурсів та навчанні українських пілотів для літаків, які, ймовірно, дадуть країни-союзники.

Олексій Гетьман зараз теж зауважує на необхідності збройної підтримки наших партнерів. Однак, за його словами, станом на сьогодні наша підготовка є кращою, ніж була до повномасштабної війни.

Тоді в нас не було такої великої кількості техніки, яку передали наші союзники. Поки що ми можемо тримати оборону і не давати ворогу суттєво просуватися. Однак РФ залучила дуже велику кількість живої сили, вони не шкодуватимуть, це буде навала за навалою. Тому казати, що це буде просто, не можна.

Гетьман додає, що армія РФ змінила тактику. Зараз ворогу не вистачає важкої техніки.

— Армія Росії не має техніки. Однак те, що ми бачили під Соледаром і Бахмутом, вказує, що вони можуть досягнути успіху шляхом того, що кладуть тисячі людей, не шкодуючи власних громадян.

Отака тактика може дати якусь перевагу на деяких ділянках. Але розраховувати на те, що вони зможуть далеко просунутися, захопити всю Донеччину і Луганську область, думаю, їм це не вдасться, — додав експерт.

Він вважає, що українська армія ще має можливість стримувати ці території нелегкою ціною.

Потрібно розуміти, що ми всі повинні докласти зусиль для нашої перемоги, оборони країни. Тримати опір у всіх сенсах, підтримувати військових усім, чим можна, — додав Гетьман.

Важливо також розуміти, що, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, поки немає жодних ознак того, що Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни, і просто зараз триває активна підготовка до нового наступу.

Ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада у Москві готуються до миру, — наголосив Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

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