Новое наступление на Украину: прогноз экспертов о том, к чему готовится армия и руководство РФ

О новом наступлении России на украинские земли говорят уже давно. Военные эксперты и руководство страны все чаще выступают с новыми заявлениями о подготовке, нашей обороноспособности, военной технике. Что известно о новом наступлении на Украину и чего ждать от РФ — читай в материале.

Когда будет новое наступление на Украину

Министр обороны Алексей Резников говорит, что РФ может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля, таким образом приурочив его к годовщине полномасштабного вторжения.

Они живут символизмом, они попытаются что-то сделать примерно 24 февраля, — сказал Резников для французского телеканала BFM TV.

А вот военный эксперт Олег Жданов в эфире Эспрессо объяснил, что готовность российских войск не соответствует тем масштабам, о которых говорит РФ.

Сейчас также смотрят

— Путин очень любит эту конспирологию, цифрологию. Мы это постоянно видим по его действиям. Он потребует чего-то масштабного и большого, а его генералы будут вынуждены отдать приказ переходить к наступательным действиям на одном или нескольких оперативных направлениях.

Ведь готовность российских войск не соответствует тем масштабам, о которых заявляет политическое руководство РФ, — заявил Жданов.

Военный эксперт Алексей Гетьман специально для Вікон рассказал, что Россия готовит новое наступление на Украину раньше 24 февраля. По его словам, наступление состоится раньше для того, чтобы к этой дате уже показать какие-то веские результаты.

— По той информации, которой я владею из Донецка, наши люди слышали, как военнослужащие то ли РФ, то ли так называемой ДНР говорили, что им уже отдали приказ захватить город Угледар и Запорожье до 1 марта. То есть если они начнут 24 февраля, то у них останется мало времени. Можно считать, что, скорее всего, наступление, о котором говорят многие эксперты, уже началось и выглядит именно так.

Эти атаки, которые идут сейчас по всей дуге от Бахмута, Авдеевки, Марьянки и до Угледара — это и есть наступление, но они будут усиливать его постоянно (делая обстрелы и разрушая наши гражданские города), — заявил эксперт.

Гетман утверждает, что армия РФ пока не способна совершить наступление по всей линии фронта.

— Но это могут быть какие-то направления. Скорее всего, это будет та дуга, о которой я говорил раньше. И, возможно, это будет Луганская область, потому что там сосредотачивается сейчас большое количество тяжелой техники.

Возможно, они попытаются наступать с двух направлений сразу. Но есть предчувствие, что они начнут раньше наступать, чем 24 февраля, — отметил Гетьман.

Наступление на Юг 2023: что известно

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что на сегодняшний день рассматриваются варианты там, где есть скопление вражеских российских войск.

Это север — районы Белогородской области, юг — оккупированная часть Запорожской области, где враг активизировал боевые действия, они выходили в атаки за несколько предыдущих суток. Не имели успеха, эти атаки были отбиты, но там интенсифицировались боевые действия, — отметил эксперт в эфире информационного марафона.

В свою очередь Гетман отмечает, что та группировка, которая сейчас находится на левом берегу реки Днепр (недалеко от Херсонской области), — под нашим огневым контролем. Там постоянно уничтожаются их пункты сосредоточения, живая сила, техника, склады.

— Туда перевели из-под Бахмута вагнеровцев, которые приходят в себя после того, как их разорвали наши Вооруженные силы.

Поэтому то, что они будут форсировать Днепр, я думаю маловероятно, — рассказал эксперт.

Новое наступление России на Киев: что известно

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сейчас не видит признаков подготовки нового наступления врага в Киев с территории Беларуси. Об этом он рассказал BBC.

— Пока я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы из Беларуси, — отметил Буданов.

Алексей Гетьман отмечает, что если говорить о наступлении на Киев по суше, вариант тоже маловероятный.

Наступление с территории Беларуси на Киев — не очень вероятно. Там ведь есть такие места, по которым трудно проехать техникой. К примеру, реки, лесисто-болотная местность. А те участки, где есть суша и где можно проехать — заминированные, и там находятся наши опорные пункты, — рассказал эксперт.

По его словам, ВСУ контролируют эти участки и готовы там дать отпор. Но плохая новость в том, что они (РФ — прим. ред.) уже завезли в Беларусь Искандеры, большое количество ракет. И, скорее всего, они могут готовить именно из Беларуси ракетные обстрелы нашей страны.

Потому пока возможны обстрелы Киева и вообще южной части нашей страны. Однако атака сухопутными войсками пока маловероятна, — ответил Гетьман.

Готова ли Украина к новому наступлению России

Алексей Резников в эфире BFM TV отметил, что сейчас нам очень необходимо оружие, чтобы сдерживать врага.

Нам необходимо оружие, потому что на войне все решает инициатива, — подчеркнул министр.

Также он акцентировал внимание на необходимости воздушных ресурсов и обучении украинских пилотов для самолетов, которые, вероятно, дадут страны-союзники.

Алексей Гетьман сейчас тоже выделяет необходимость вооруженной поддержки наших партнеров. Однако, по его словам, по состоянию на сегодняшний день наша подготовка лучше, чем была до полномасштабной войны.

— Тогда у нас не было такого большого количества техники, которую передали наши союзники. Пока мы можем держать оборону и не давать врагу существенно продвигаться. Однако РФ привлекла очень большое количество живой силы, они не будут жалеть, это будет нашествие за нашествием. Поэтому говорить, что это будет просто — нельзя.

Гетман добавляет, что армия РФ сменила тактику. Сейчас врагу не хватает тяжелой техники.

— У армии России нет техники. Однако то, что мы видели под Соледаром и Бахмутом, указывает на то, что они могут добиться успеха путем того, что кладут тысячи людей, не жалея своих собственных граждан.

Такая тактика может дать какое-то преимущество на некоторых участках. Но рассчитывать на то, что они смогут далеко продвинуться, захватить всю Донецкую и Луганскую области, думаю, им это не удастся, — добавил эксперт.

Он считает, что у украинской армии еще есть возможность сдерживать эти территории нелегкой ценой.

Нужно понимать, что все мы должны приложить усилия для нашей победы, обороны страны. Держать сопротивление во всех смыслах, поддерживать военных всем, чем можно, — добавил Гетман.

Важно также понимать, что, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пока нет никаких признаков того, что Владимир Путин изменил свои цели в отношении войны, и прямо сейчас идет активная подготовка к новому наступлению.

Мы не видим никаких признаков того, что он и власти в Москве готовятся к миру, — подчеркнул Столтенберг, выступая в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

Читай, что рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов о возвращении Крыма оружием летом 2023 года.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!