Взрывы по всему городу! Что происходит в Херсонской области и зачем россияне обстреливают мирных

С момента деоккупации Херсона россияне нанесли уже 1739 ударов по городу. Обстрелы там не прекращаются ни на день.

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский и советник городского головы Херсона Роман Головня рассказали в эфире телемарафона о ситуации на Юге.

Ситуация в Херсонской области 2 февраля

Сегодня продолжаются взрывы по всему городу. И в центре, и в окрестностях тоже не стихают постоянные артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов, которые ведут террористические действия против мирного населения Херсона, — говорит Головня.

По его мнению, россияне хотят посеять панику среди херсонцев и продемонстрировать свое военное присутствие на левом берегу Днепра.

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По данным Дмитрашковского, в результате хаотических обстрелов гражданских домов в Комышанах погибла одна женщина. Еще четыре человека получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

А в центральной части Херсона артиллерийский удар повредил дома мирных людей. 25-летний мужчина погиб.

Террористическое государство показывает свои нарративы и отношение к людям. Никакого “русского мира” не существует, именно поэтому они целятся в гражданскую инфраструктуру, — комментирует Дмитрашковский.

Ситуация на фронте по направлениям

Враг всю ночь пытался обстреливать наш район. Таких обстрелов было 95, из них 64 — Донецкое направление, 19 — Запорожское и 12 — Херсонское, — отмечает Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на Запорожском направлении ситуация без изменений. Наблюдаются активные перемещения врага. Россияне укрепляются и пытаются проводить разведку боем.

На Донецком направлении в районе Марьинки ночью было 13 боевых столкновений. В районе Угледара ситуация сложная. Моральный дух россиян низкий, поэтому захватчики направили туда полицейский отряд для подавления бунтов. Украинские военные в свою очередь удерживают позиции и отбивают атаки оккупантов.

Ситуация в Бахмуте тоже остается напряженной. Полиция просит гражданских покинуть горячую точку, но прислушиваются не все. Смотри сколько взрослых и детей остаются в городе.

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