Харківська область постійно перебуває під ворожим вогнем. Сьогодні, 3 лютого, близько 4:30 ранку росіяни обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, є загиблі та поранений.

Унаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули два брати 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований, — написав Синєгубов.

Окрім того, протягом минулої доби загарбник масовано обстрілював мирне населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

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Окупанти переважно цілились по приватних житлових будинках. Унаслідок ворожих атак багато будівель пошкоджено чи повністю зруйновано. Було зафіксовано спалахи пожеж.

У Вовчанську 51-річна жінка отримала поранення. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці.

Синєгубов поділився кадрами ранкового обстрілу Барвінкового.

Зруйнували долю родини! Росіяни обстріляли житловий будинок у місті Барвінкове / 2 Фотографії

З моменту деокупації Херсона росіяни завдали вже 1739 ударів по місту. Обстріли там не припиняються ні на день. Дивись, яка ситуація в Херсонській області 2 лютого.

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Головне фото: Олег Синєгубов / Telegram